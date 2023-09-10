15 контрактов на сумму более 93 млн рублей подписано по итогам белорусско-узбекского бизнес-форума

На неделе в Минск из Ташкента прилетела председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, то есть спикер верхней палаты парламента, Танзила Нарбаева. По приглашению Совета Республики в нашу страну прибыл и внушительный бизнес-десант, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В основном в делегации были женщины. Это не случайность, а таков план. В Минске они встречались с нашими деловыми леди в рамках отдельного форума. Но предшествовала этому встреча во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, принимая Танзилу Нарбаеву, отметил, что Беларусь и Узбекистан показывают хорошие результаты в торговле. Но важно переходить к промышленной кооперации, сотрудничеству регионов. Это игра в долгую, как говорится. Минск и Ташкент заинтересованы во взаимодействии. А главное, что мы смотрим на мир под одним углом и проводим курс на миролюбие и дружбу с соседями и другими странами.

Но это устраивает далеко не всех. Узбекистан, как и Беларусь, входят в зону интересов Запада. Давили на нас, давят и на Самарканд, и в целом на Центральную Азию, всячески препятствуя сближению этого региона с Россией и Беларусью. С другой стороны, сейчас наступает именно тот момент, когда все маски сброшены и можно безошибочно понять, кто твой друг, а кто, в лучшем случае, оказался так. Ну, надеемся, Узбекистан разберется. А тот самый совместный бизнес-форум, который на неделе прошел в Минске, и поможет выстроить правильные ориентиры. На данный момент в общем портфеле 15 контрактов на сумму более 93 миллионов рублей. По итогам пленарного заседания также подписана Декларация форума.

Узбекских партнеров интересуют самые разные сферы: от машиностроения и медицины до пищевой промышленности и образования. Везде есть точки соприкосновения. К примеру, скоро в продаже в Узбекистане появится белорусский лен. Эта ткань как нельзя лучше подходит для местного климата. А в Беларуси приживутся национальные узбекские халаты из хлопка и льна. Деловые связи налаживались буквально в павильонах выставки. В этом и суть таких форумов.

Ирода Ризаева, участница форума (Узбекистан):

У нас есть ряд компаний в Беларуси, с которым мы сотрудничаем. Контрактация уже порядка четырех-пяти лет. Мы работаем с рынком очень хорошо, рынок емкий. Благоприятные условия на сегодня, но есть большой экспортный потенциал, который можно увеличивать, наращивать. И благодаря этой выставке сегодня создаются такие возможности для предпринимателей, даже в лице женщин.

Асхан Мусаханов, участник форума (Узбекистан):

Все понравилось, все лучшее. Беларусь славится молочным продуктом и изделиями. И природа у вас хорошая, и политика у вас хорошая, демократичная. В Узбекистане давно знают и белорусские продукты. Мы поставляем в эту страну кондитерские изделия, сок. Предлагаем сахар и солод. А еще детское питание. Узбекистан переживает настоящий беби-бум. Так что эта товарная позиция не останется без внимания. К нам в этом году едут свежие фрукты, чтобы мы могли производить сок прямого отжима. В целом сотрудничество приносит плоды в разных сферах.

Михаил Русый, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Встречи друг с другом конкретных производителей, руководителей предприятий очень быстро решают вопросы. По рукам ударили, так мне надо, вчера у нас конкретно посмотрели голубику: а купить можно фуру? Да конечно! И не одну, потому что у нас только малые фермерские хозяйства по 100-150 тонн производят голубики.