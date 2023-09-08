БУТБ аккредитовала первого брокера в Монголии

Первый биржевой брокер из Монголии аккредитовался на белорусской биржевой площадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания планирует привлекать на торги поставщиков угля и черных металлов, а также содействовать экспорту белорусской сельхозпродукции и нефтепродуктов. Новый брокер уже занимался реализацией карьерных самосвалов и спецтехники БелАЗ горнодобывающим предприятиям Монголии. Таким образом, брокерская сеть биржи за рубежом расширилась до 7 стран и теперь включает в себя Израиль, Китай, Латвию, Монголию, Турцию, Россию и Узбекистан.