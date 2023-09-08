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БУТБ аккредитовала первого брокера в Монголии

08 сентября 2023 16:55
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Первый биржевой брокер из Монголии аккредитовался на белорусской биржевой площадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БУТБ аккредитовала первого брокера в Монголии-1

Компания планирует привлекать на торги поставщиков угля и черных металлов, а также содействовать экспорту белорусской сельхозпродукции и нефтепродуктов. Новый брокер уже занимался реализацией карьерных самосвалов и спецтехники БелАЗ горнодобывающим предприятиям Монголии. Таким образом, брокерская сеть биржи за рубежом расширилась до 7 стран и теперь включает в себя Израиль, Китай, Латвию, Монголию, Турцию, Россию и Узбекистан.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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