На рынке недвижимости растёт количество кредитных ресурсов

В 2023 году на рынке недвижимости увеличилось количество кредитных ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если год назад средний кредит для покупки квартиры составлял 65-70 тысяч рублей, или примерно 23 тысячи долларов по тому курсу, сейчас люди берут в среднем около 100 тысяч рублей, или почти 30 тысяч долларов. А иногда кредитные ресурсы составляют до 90 % стоимости жилья. К слову, один из крупнейших банков страны с госкапиталом понизил годовые ставки по ранее заключенными кредитам на недвижимость. Речь о займах, полученных до 31 мая 2022 года, по которым ранее зафиксировано значение ставки рефинансирования Нацбанка на уровне 9,25 %.