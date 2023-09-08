Новости экономики за 08.09.2023
Новости Беларуси. Сотрудничество между предприятиями деревообрабатывающей отрасли с китайскими партнерами динамично развивается. Какую продукцию поставляем на китайский рынок? И что представили ведущие отечественные производители коммерческой техники на международной выставке в Москве?
Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» НА ЧЕТВЕРТЬ НАРАСТИЛ ЭКСПОРТ В КИТАЙ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ
Предприятия деревообрабатывающей отрасли страны на четверть нарастили экспорт в Китай. Современные реалии подталкивают страны к более плотной интеграции в сфере лесного хозяйства. Потоки белорусской древесины, которые раньше направлялись в Европейский союз, готовы сегодня приобретать страны Азии, Востока и Африки. На китайский рынок активно поставляется целлюлоза, пиломатериалы и фанера. В мае прошлого года был подписан меморандум о развитии сотрудничества в области импорта и экспорта продукции деревообработки между концерном «Беллесбумпром» и Китайской Ассоциацией по обороту древесины и лесопромышленной продукции.
БУТБ аккредитовала первого брокера в Монголии.
МАЗ ПРЕДСТАВИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ COMTRANS 2023 НОВИНКИ И ТЕХНИКУ, ПОПУЛЯРНУЮ НА КЛЮЧЕВЫХ РЫНКАХ
Ведущие отечественные производители коммерческой техники, узлов, агрегатов и комплектующих представили лучшие образцы своей продукции на Международной выставке коммерческих автомобилей в Москве. В ходе масштабного форума руководители наших предприятий провели ряд встреч со стратегическими партнерами из разных регионов России и СНГ. МАЗ показал новинки отечественного автопрома – седельный тягач. Особенность машины в применении передовых конструкторских и технологических решений, а также использовании агрегатов «дружественного» происхождения. Еще одна заметная новинка – самосвал для перевозки грузов и туристичский автобус, оснащенный дизельным двигателем экологического класса Евро-6.
На рынке недвижимости растет количество кредитных ресурсов.