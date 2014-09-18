Новости Беларуси. Мост между западом и востоком. 13 заводам Беларуси разрешили импорт европейского молока для переработки и поставки в Россию. Речь о сырье из Польши, Литвы и Латвии. На продажу пойдут сыр, масло и сухое молоко. На ассортименте внутреннего рынка или интересах белорусских производителей молока это никак не скажется. Позволяют возможности отечественных перерабатывающих предприятий, однако действия молочников в этой сфере должны быть согласованными.

Сезон «большого молока» на исходе. Это время, когда аграрии получают максимальный объем продукта за год. Молочное производство в Беларуси под особым контролем. Ведь это не просто молочные реки — валютные. За полгода только на молоке АПК Беларуси заработал почти полтора миллиарда долларов.

Василий Седин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Беларусь сейчас обеспечена молоком, мы имеем возможность поставлять как на внутренний рынок в полном объеме, так и на экспорт, где-то 50% поставляется на экспорт в более 50 стран мира.

В Минсельхозпроде страны прогнозируют рост экспорта молочных продуктов в ближайшие полгода. В том числе и из евросырья. Больше десятка белорусских заводов будут закупать молоко в ЕС. Некоторые европейские производители попали под действие российского эмбарго. То есть, сырье есть — рынок сбыта пропал. Отечественные предприятия смогут его переработать и продать продукт с высокой добавленной стоимостью. Вот завод в Брестской области. Сюда ежесуточно поступает 1800 тонн молока. Своя сырьевая зона — это более 90 хозяйств региона. Загружают мощности не на 100% — на 70%. Так что есть резерв. Например, для закупок польского молока.

Елена Бабкина, заместитель генерального директора молокоперерабатывающего предприятия:

Компания ни коем образом не занимается реэкспортом. Согласно соглашению между нашими двумя государствами, мы имеем право закупать пастеризованное молочное сырье, в то же время пастеризованное молочные сливки и пускать их в полную переработку, то есть из этого молочного сырья польского мы сегодня не производим питьевое молоко и сливки. Мы производим любой другой ассортимент цельномолочной продукции. Можем направить на производство сыров. Это ни кем не запрещается. Нет строго деления, куда будет направлена продукция дальше.

Еще в августе чиновники Россельхозпрода увидел потенциал белорусских сыроделов — поставлять могут не 100 тысяч тонн, а 200. Все это не ради «быстрых денег». Просто грех не воспользоваться конъюнктурой, да и партнерские отношения с Россией обязывают. Тем более, что мощности позволяют.

Василий Седин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы модернизировали молочные предприятия, они сегодня имеют технологический высокий уровень. Импорт молочной продукции не столь высокий, это небольшие объемы, мы дозагружаем наши предприятия, это не скажется на наших сельхозорганизациях, мы готовы перерабатывать любые объемы, которые сегодня сельхозорганизация поставит на наши заводы.

Уже в ближайшее время белорусский мясомолпром должен выработать согласованную политику по вопросам поставок сырья из Европы, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.