Михаил Мясникович: Строительные работы в Китайско-белорусском индустриальном парке необходимо начать уже в 2014 году

Новости Беларуси. Строительные работы в Китайско-белорусском индустриальном парке необходимо начать уже в 2014 году. Об этом шла речь на встрече премьер-министра нашей страны и представителей корпорации инжиниринга из Поднебесной.

Михаил Мясникович отметил, что проделана значительная работа.

Подготовлены генеральный план, проект детального планирования первой очереди строительства, заканчивается проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры стартовой площадки.

Китайские же партнеры высоко оценили уровень взаимодействия сторон в реализации проекта по строительству парка. По мнению представителей корпорации, несмотря на все сложности, проект будет успешно реализован и станет примером белорусско-китайского сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.