Купить билет на электричку можно будет через приложение

Новости Беларуси. Оплата проезда на поездах городских и региональных линий эконом класса скоро станет ещё проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская железная дорога начала финальные испытания соответствующего интернет-приложения.

Пока реальные продажи и поездки доступны только фокус-группе. Предполагается, что в ближайшее время подобное тестирование поможет исправить возможные недочёты и ошибки, и уже к концу года каждый желающий сможет скачать себе на смартфон такое приложение.