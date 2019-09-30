В Беларуси установлена минимальная цена на сахар

Новости Беларуси. С 1 октября белый кристаллический сахар в магазинах не может продаваться дешевле 1,5 рублей за килограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство установило на него предельную минимальную розничную цену. Всё дело в демпинге российских производителей, которые имеют возможность устанавливать цену на 15-20 копеек ниже.

Подобное регулирование вводится не впервые. По той же причине минимальная цена на сладкий продукт действовала несколько месяцев в 2018 году. Нынешнее ограничение продлится до конца декабря.