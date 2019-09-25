«Разница в цене составляет порядка 20-25%». Экспериментальный дом для минчан строят в Смолевичах
5 этажей, 192 квартиры. В Смолевичах строят экспериментальный дом для минчан. Спецтехника заехала на площадку в августе. Подрядчик обещает справиться с работами за 9 месяцев.
Владислав Боев, корреспондент:
Претендовать на квартиру в городе-спутнике может каждый. Правда про столичные метры в этом случае автоматом придется забыть. Кто и когда встал на очередь – роли совершенно не играет. Традиционную фору имеют многодетные семьи: они новые метры получат первыми.
От печали до радости. Какие только чувства не переполняют жителей столицы, когда им предлагают переехать в пригород. А ведь инфраструктура за МКАД едва ли уступает центру. В районе с завидной регулярностью открывают новые детские сады, школы, поликлиники и торговые центры. Приятно удивляет качество и стоимость жилья.
Наталья Жалова, аналитик рынка жилой недвижимости:
Разница в цене составляет порядка 20-25%. За эти деньги покупатель может приобрести автомобиль или обустроить квартиру мебелью и техникой. Квартиры в городах-спутниках, как правило, продаются уже с ремонтом, то есть по принципу: заезжай и живи.
Минск не резиновый, а спрос на жилые метры в центре страны бьёт все рекорды. Ещё 3 года назад начали развивать города спутники: проложили инженерные сети, выбрали места для новостроек и даже сдали несколько домов. Теперь планировки квартир экспериментальной пятиэтажки разослали по всем районным администрациям столицы.
Вадим Николаенко, главный архитектор Минской области:
Мы видим, что на этот дом есть спрос, поэтому сейчас стоит задача наращивать объёмы. Методы, которые тут применяются, будем распространять на другие дома.
В северном микрорайоне Смолевичей построят 20 домов. Ключи от последнего новосёлам обещают передать в 2023 году. В Миноблисполкоме заверили: будут пересматривать генпланы городов-спутников, чтобы выделить дополнительную землю для таунхаусов и коттеджей.
Наталья Жалова:
Как правило, большим спросом пользуются двухкомнатные квартиры небольших площадей, например, 55 квадратных метров. Что касается трёхкомнатной квартиры, то, конечно, предпочтение покупателя – до 70 квадратных метров.
К слову, нуждающиеся в Смолевичах получают жильё, в среднем, через 5 лет. Только в этом году для местных построят 240 квартир, в 2020 – на 140 больше. Скоро в городе появится новый автовокзал, а дорога до города-спутника станет четырёхполосной.