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Конкурс ландшафтных проектов и реализованных садов: по каким критериям оценивают

01 марта 2019 09:44
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Полёт фантазии в зелёном оформлении. В Беларуси стартовал четвёртый Конкурс ландшафтных проектов и реализованных садов. Кто смешивает строительство, ботанику и историю? Как создать шедевр архитектурного искусства?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Председатель Правления ОО «Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии» – Юлия Чемердовская, Основатель и почётный член Правления ОО «Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии» – Елена Быкова и победитель конкурса ландшафтных проектов и реализованных садов в 2018 году, ландшафтный дизайнер – Татьяна Тяпкина.

Что такое ландшафтный проект? И расскажите о конкурсе.

Юлия Чемердовская, Председатель Правления ОО «Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии»:
Наша ландшафтный конкурс призван выявить самых лучших и самых талантливых ландшафтных дизайнеров. Как известно, любой сад, который мы видим, когда мы выходим из дома, он начинается всегда с идеи. Идея это одна из первых важных составляющих хорошего сада и вторая очень важная составляющая это правильное воплощение и реализация этого сада. Соответственно, в нашем конкурсе есть номинация «Проект», в котором дизайнеры соревнуются за идею, за образ, за лучшую подачу этой дизайнерской мысли. Вторая часть конкурса это реазованность и воплощённость. Мы смотрим как готовые сады, так и сады в их идеях, как в первоначальном замысле автора.

Конкурс ландшафтных проектов и реализованных садов: по каким критериям оценивают-1

По каким критериям оценивают проекты?

Елена Быкова, Основатель и почётный член Правления ОО «Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии»:
У нас есть четыре основных критерия. Первое это идея и концепция проекта, задумки самого сада. Второе объёмно-пространственная структура, это композиция, планировка. Третье это ассортимент растений и четвёртое графическая подача самого проекта, который мы увидим в качестве планшета, коллажа.

Конкурс ландшафтных проектов и реализованных садов: по каким критериям оценивают-4

В этом году появилась новая номинация – фрагмент реализованного сада, потому что нет возможности показать взрослый красивый сад целиком, можно показать его какую-то часть: входную группу или красивый цветник, или красивые декоративные водоёмы.

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# Дизайн # Юлия Чемердовская # Елена Быкова # Татьяна Тяпкина # Фотофакт

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