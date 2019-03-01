Конкурс ландшафтных проектов и реализованных садов: по каким критериям оценивают

Полёт фантазии в зелёном оформлении. В Беларуси стартовал четвёртый Конкурс ландшафтных проектов и реализованных садов. Кто смешивает строительство, ботанику и историю? Как создать шедевр архитектурного искусства?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Председатель Правления ОО «Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии» – Юлия Чемердовская, Основатель и почётный член Правления ОО «Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии» – Елена Быкова и победитель конкурса ландшафтных проектов и реализованных садов в 2018 году, ландшафтный дизайнер – Татьяна Тяпкина.

Что такое ландшафтный проект? И расскажите о конкурсе.

Юлия Чемердовская, Председатель Правления ОО «Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии»:

Наша ландшафтный конкурс призван выявить самых лучших и самых талантливых ландшафтных дизайнеров. Как известно, любой сад, который мы видим, когда мы выходим из дома, он начинается всегда с идеи. Идея – это одна из первых важных составляющих хорошего сада и вторая очень важная составляющая – это правильное воплощение и реализация этого сада. Соответственно, в нашем конкурсе есть номинация «Проект», в котором дизайнеры соревнуются за идею, за образ, за лучшую подачу этой дизайнерской мысли. Вторая часть конкурса – это реазованность и воплощённость. Мы смотрим как готовые сады, так и сады в их идеях, как в первоначальном замысле автора.