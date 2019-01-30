Как в Беларуси проверяют газовое оборудование

Вот так накануне нового 2019 года выглядела одна из многоэтажек в Магнитогорске. Месяц назад там обрушился целый подъезд.

А это Париж. 12 января мощнейший выброс унёс жизни, по меньшей мере, трёх человек и оставил десятки раненых. Буквально через пару недель похожее ЧП – в Саратове. 22 пострадавших, один с летальным исходом. Все трагедии объединяет одна причина – взрыв бытового газа. В Беларуси подобной статистики нет. Службы держат ситуацию под контролем и регулярно устраивают масштабные проверки.

Евгений Рашев, начальник участка Первомайского района г. Минска службы эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления УП «МИНГАЗ»:

Если в квартире или в частном доме установлена газовая плита, то мы туда идём один раз в 5 лет. Если у потребителя установлена газовая колонка или газовый котёл, то тогда мы идём туда каждый год.

В центре внимания специалистов – оборудование с истекшим сроком эксплуатации. Диагностика занимает порядка двух часов. За это время мастера проверяют все нюансы: от цвета пламени и коррозии внутри корпуса до утечек газопровода. Как выяснилось, самое популярное заболевание у такой техники – неисправность системы безопасности духовки. Евгений Рашев:

В этих плитах сюда устанавливают спички, зажимают искусственно эту кнопку для того, чтобы клапан электромагнитный был постоянно в открытом положении. Либо какими-то умельцами посторонними делается просто напрямую. Автоматика умышленно выведена из строя, что может привести даже к взрыву.

Этот экземпляр сошёл с конвейера в 1986 году. Диагностику заказали сами хозяева. Она, к слову, обошлась в без малого 29 рублей. Все работы проводятся в присутствии мастера. Если нареканий нет – заключается акт продления эксплуатации. Но это не тот случай. Хранитель синего пламени, как оказалось, отслужил свое.

Татьяна Пашинь, мастер участка Первомайского района г. Минска службы эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления УП «МИНГАЗ»:

Наша плита диагностику не прошла, так как у неё не работает автоматика безопасности. Когда мы подняли стол плиты, видны явные следы коррозии. Данная плита подлежит отключению, устанавливается заглушка в кран на отпуске и потребитель вынужден приобретать новую газовую плиту.