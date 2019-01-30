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Как в Беларуси проверяют газовое оборудование

30 января 2019 07:05
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Вот так накануне нового 2019 года выглядела одна из многоэтажек в Магнитогорске. Месяц назад там обрушился целый подъезд.

Как в Беларуси проверяют газовое оборудование-1

А это Париж. 12 января мощнейший выброс унёс жизни, по меньшей мере, трёх человек и оставил десятки раненых. Буквально через пару недель похожее ЧП – в Саратове. 22 пострадавших, один с летальным исходом. Все трагедии объединяет одна причина – взрыв бытового газа. В Беларуси подобной статистики нет. Службы держат ситуацию под контролем и регулярно устраивают масштабные проверки.

Как в Беларуси проверяют газовое оборудование-4

Евгений Рашев, начальник участка Первомайского района г. Минска службы эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления УП «МИНГАЗ»:
Если в квартире или в частном доме установлена газовая плита, то мы туда идём один раз в 5 лет. Если у потребителя установлена газовая колонка или газовый котёл, то тогда мы идём туда каждый год.

Как в Беларуси проверяют газовое оборудование-7

В центре внимания специалистов – оборудование с истекшим сроком эксплуатации. Диагностика занимает порядка двух часов. За это время мастера проверяют все нюансы: от цвета пламени и коррозии внутри корпуса до утечек газопровода. Как выяснилось, самое популярное заболевание у такой техники – неисправность системы безопасности духовки.

Евгений Рашев:
В этих плитах сюда устанавливают спички, зажимают искусственно эту кнопку для того, чтобы клапан электромагнитный был постоянно в открытом положении. Либо какими-то умельцами посторонними делается просто напрямую. Автоматика умышленно выведена из строя, что может привести даже к взрыву.

Как в Беларуси проверяют газовое оборудование-10

Этот экземпляр сошёл с конвейера в 1986 году. Диагностику заказали сами хозяева. Она, к слову, обошлась в без малого 29 рублей. Все работы проводятся в присутствии мастера. Если нареканий нет – заключается акт продления эксплуатации. Но это не тот случай. Хранитель синего пламени, как оказалось, отслужил свое.

Как в Беларуси проверяют газовое оборудование-13

Татьяна Пашинь, мастер участка Первомайского района г. Минска службы эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления УП «МИНГАЗ»:
Наша плита диагностику не прошла, так как у неё не работает автоматика безопасности. Когда мы подняли стол плиты, видны явные следы коррозии. Данная плита подлежит отключению, устанавливается заглушка в кран на отпуске и потребитель вынужден приобретать новую газовую плиту.

Как в Беларуси проверяют газовое оборудование-16

Впереди у сотрудников 10 тысяч похожих квартир по всей стране. Чтобы не стать героем взрывных новостей, потребителям строго рекомендуют не оставлять плиты, котлы и колонки без присмотра, периодически проветривать помещение кухни, а при запуске нового оборудования обязательно позвонить по номеру 104.

# Газопровод # Евгений Рашев # Татьяна Пашинь # Фотофакт # общество

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