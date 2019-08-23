«Люди создают себе комфорт даже в таких хрущевках, которые невостребованные»: сколько стоит жильё 60-ых в Минске?

Крах на рынке недвижимости! В первых месяцах 2019 года в столице продавали всего-навсего по 800 квартир. Год назад эта цифра была на 600 больше. Сегодня пятая часть вакантного жилья ждёт лучших времён. Андрей Чернышев, аналитик рынка недвижимости:

За прошлые годы, когда появились снизившиеся ставки по кредитам, это исчерпало отложенный спрос. Все, кто хотел, воспользовались этим финансовым инструментом и приобрели квартиры.

Молодая семья с ребёнком – самый распространённый портрет покупателя. Дорогущие апартаменты в центре Минска или квартира в элитной новостройке у МКАДа таким людям не по карману. Лакомый кусочек – обжитая трёшка в спальном районе. Владислав Боев, СТВ:

Хрущёвка после капитального ремонта. Зелёный двор. До супермаркета, почты, аптеки и парикмахерской рукой подать. Сад и школа в соседнем дворе, а метро в десяти минутах ходьбы.

Внутри сильно не разгуляешься – всего 46 жилых метров. Гостиная плавно перетекает в спальню. Здесь уместился встроенный шкаф, кровать и комод. Балкон утеплён и застеклён – зимой будет комфортно.

Галина Бородавко, агент по операциям с недвижимостью:

В маленькой комнате там не делали ремонт, потому что бабушка сказала: «Не надо мне ламинат». Как бабушка сказала, так и есть. В самой кухне есть встроенная кухня и, по хрущёвским меркам, здесь совмещённый санузел.

Квартира в доме конца 60-ых обойдётся в 125 с небольшим тысяч рублей. До конца года ценник точно не изменится, торопятся успокоить риелторы и это несмотря на обвал рынка столичной недвижимости в первые месяцы. Так что деньги, отложенные на ремонт, всё же получится направить в нужное русло. Галина Бородавко:

Используя, например, новые строительные материалы, люди создают себе комфорт даже в таких хрущевках, которые, казалось бы, невостребованные. Людям, которым нужны отдельные комнаты, а масштаб квартиры соответствует однокомнатной, то, пожалуйста. Осенью наступает пик сезонной активности. Студенты и молодые специалисты выстраиваются в очередь за столичными квартирами. Однако кредит на недвижимость получить всё сложнее. Банки для перестраховки один за одним ужесточают условия. Андрей Чернышев:

Родители будущим или нынешним студентам предпочитают, по возможности, конечно, приобретать квартиры, чем снимать их в аренду, потому что стоимость аренды высока, а оплата по кредиту ненамного выше.