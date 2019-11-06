Как правильно подготовить плодовые деревья к зимовке?
Ирина Леонович, заведующий отделом технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства»:
Как подготовить плодовые деревья к зимовке? Если у вас остались листья на плодовых деревьях, то можно обработать либо аммиачной селитрой, либо карбамидом 5-7%-ым раствором. Это позволит бороться с некоторыми заболеваниями, которые остаются на листве.
Если с деревьев посыпались листья, то необходимо убрать их с приствольного круга и уничтожить. Осыпавшуюся листву можно заделать в приствольный круг с помощью перекопки – это позволит также улучшить водно-воздушный режим почвы.
Осенью после наступления холодов плодовые деревья необходимо обязательно покрасить – это штамб и развилки скелетных ветвей. Данный прием позволяет защитить дерево от грызунов, а также от неблагоприятных условий в зимне-весенний период.
Если в вашем саду обитают мышевидные грызуны, необходимо произвести от них затравку.
Желаю удачи в вашем любимом осеннем саду!