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Как правильно подготовить плодовые деревья к зимовке?

06 ноября 2019 08:43
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Ирина Леонович, заведующий отделом технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства»:
Как подготовить плодовые деревья к зимовке? Если у вас остались листья на плодовых деревьях, то можно обработать либо аммиачной селитрой, либо карбамидом 5-7%-ым раствором. Это позволит бороться с некоторыми заболеваниями, которые остаются на листве.

Как правильно подготовить плодовые деревья к зимовке?-1

Если с деревьев посыпались листья, то необходимо убрать их с приствольного круга и уничтожить. Осыпавшуюся листву можно заделать в приствольный круг с помощью перекопки это позволит также улучшить водно-воздушный режим почвы.

Как правильно подготовить плодовые деревья к зимовке?-4

Осенью после наступления холодов плодовые деревья необходимо обязательно покрасить это штамб и развилки скелетных ветвей. Данный прием позволяет защитить дерево от грызунов, а также от неблагоприятных условий в зимне-весенний период.

Как правильно подготовить плодовые деревья к зимовке?-7

Если в вашем саду обитают мышевидные грызуны, необходимо произвести от них затравку.

Как правильно подготовить плодовые деревья к зимовке?-10

Желаю удачи в вашем любимом осеннем саду!

# Растения и цветы # Ирина Леонович # Фотофакт # Полезные советы

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