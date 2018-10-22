Как правильно обрезать розы на зиму? Полезные советы

Юлия Самусенко, корреспондент СТВ: Сейчас перед садоводами стоит важная задача – подготовить цветник к зиме, ведь любимым растениям придется всю зиму находиться в некомфортных условиях. Как их уберечь?

С чего нужно начинать подготовку цветника к зиме? Как правильно обрезать растения в цветнике? В чем особенности подготовки разных видов цветов к зиме? Какая наибольшая угроза для растений зимой и как их защитить?

Подробности – в видеоматериале.