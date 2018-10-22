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Как правильно обрезать розы на зиму? Полезные советы

22 октября 2018 08:29
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Юлия Самусенко, корреспондент СТВ:
Сейчас перед садоводами стоит важная задача – подготовить цветник к зиме, ведь любимым растениям придется всю зиму находиться в некомфортных условиях. Как их уберечь?

Как правильно обрезать розы на зиму? Полезные советы-1

С чего нужно начинать подготовку цветника к зиме? Как правильно обрезать растения в цветнике? В чем особенности подготовки разных видов цветов к зиме? Какая наибольшая угроза для растений зимой и как их защитить?

Подробности – в видеоматериале.

# Растения и цветы # Юлия Самусенко # Татьяна Никонович # Фотофакт # Полезные советы

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