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За победу жильцы получили новые скамейки и урны. Выбрали лучшие дворы и подъезды Минска

18 октября 2018 07:56
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За окном у жильцов новостроек по улице Семеняко – вид на красивый ухоженный двор.

За победу жильцы получили новые скамейки и урны. Выбрали лучшие дворы и подъезды Минска-1

Детская площадка современная и безопасная, возле каждого подъезда – чистая скамейка, а в клумбах цветы радуют глаз даже в середине октября. Именно этот двор стал призёром в городском соревновании на лучшее благоустройство дворов и подъездов. Конкурс с 7-летней историй стал уже хорошей и, что немаловажно, полезной традицией.

За победу жильцы получили новые скамейки и урны. Выбрали лучшие дворы и подъезды Минска-3

Татьяна Соболевская, главный специалист по благоустройству и санитарному содержанию жилфонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
С 2011 года мы начали привлекать средства населения к благоустройству города Минска. В состав комиссии входят как представители городского объединения «Минское городское жилищное хозяйство», так и ЖКХ города Минска.

За победу жильцы получили новые скамейки и урны. Выбрали лучшие дворы и подъезды Минска-5

В песочнице – лопатка и формочки, рядом – любимая машинка сына. Пока глава семейства на работе, мама с ребёнком играют во дворе. Дина рассказывает, что снимают квартиру рядом, но всерьёз задумываются про личные метры.

Диана Лабода, житель дома:
Место нам очень нравится, к работе очень близко. На машине, вот новую дорогу откроют, минуты 4. Хотелось бы здесь остаться, но посмотрим, что ещё по застройке будет.

За победу жильцы получили новые скамейки и урны. Выбрали лучшие дворы и подъезды Минска-7

Красота и порядок в этом дворе – результат труда целой команды. Специалисты ЖКХ в тандеме с местными активистами подметают листья, убирают мусор, ухаживают за растениями.

За победу жильцы получили новые скамейки и урны. Выбрали лучшие дворы и подъезды Минска-9

Сергей Левин, директор КУП «ЖРЭО №1 Фрунзенского района»:
Я думаю, что жители этих домов не остановятся на достигнутом. Будут разбивать новые цветники, клумбы. Делать так, чтобы окружающая их среда была намного лучше, чем сейчас.

За победу жильцы получили новые скамейки и урны. Выбрали лучшие дворы и подъезды Минска-11

Тем временем, на другом конце столицы определился лучший подъезд. Здесь не увидишь дизайнерской плитки на стенах, стеклопакетов и позолоченных перил. Простенько, но зато своими силами, – отмечает инициатор масштабных перемен Анатолий.

За победу жильцы получили новые скамейки и урны. Выбрали лучшие дворы и подъезды Минска-13

Анатолий Буржинский, старший по подъезду:
Дом не типовой планировки, строили эти дома строители, строили для себя. Ну, и 40 лет он эксплуатировался. Капитального ремонта не было. Собралась инициативная группа, решили – нечего ждать с моря погоды, надо что-то делать.

За победу жильцы получили новые скамейки и урны. Выбрали лучшие дворы и подъезды Минска-15

Красили, шпатлевали и штукатурили, как говорится, всем миром. За полгода, по словам соседей, лестничные клетки преобразились до неузнаваемости. Многие из жильцов по сей день трудятся на благо своего дома, ведь нет предела совершенству.

За победу жильцы получили новые скамейки и урны. Выбрали лучшие дворы и подъезды Минска-17

В планах у рачительных горожан ещё установить систему видеонаблюдения. Люди уверены при необходимости им помогут специалисты ЖРЭО.

Евгений Котун, старший мастер КУП «ЖРЭО №4 Советского района»:
Помогаем им путём выдачи инструмента, инвентаря. Приобретаем посадочный материал: кусты, цветы, семена. Если мы видим результат, что люди вложили свои силы, возможно, тоже какие-то финансовые вложения, мы их достижения выставляем на конкурсы.

За победу жильцы получили новые скамейки и урны. Выбрали лучшие дворы и подъезды Минска-19

За победу жильцы получили новые скамейки и урны, а на выходных их ждёт очередной субботник.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Татьяна Соболевская

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