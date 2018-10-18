За победу жильцы получили новые скамейки и урны. Выбрали лучшие дворы и подъезды Минска

За окном у жильцов новостроек по улице Семеняко – вид на красивый ухоженный двор.

Детская площадка современная и безопасная, возле каждого подъезда – чистая скамейка, а в клумбах цветы радуют глаз даже в середине октября. Именно этот двор стал призёром в городском соревновании на лучшее благоустройство дворов и подъездов. Конкурс с 7-летней историй стал уже хорошей и, что немаловажно, полезной традицией.

Татьяна Соболевская, главный специалист по благоустройству и санитарному содержанию жилфонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

С 2011 года мы начали привлекать средства населения к благоустройству города Минска. В состав комиссии входят как представители городского объединения «Минское городское жилищное хозяйство», так и ЖКХ города Минска.

В песочнице – лопатка и формочки, рядом – любимая машинка сына. Пока глава семейства на работе, мама с ребёнком играют во дворе. Дина рассказывает, что снимают квартиру рядом, но всерьёз задумываются про личные метры. Диана Лабода, житель дома:

Место нам очень нравится, к работе очень близко. На машине, вот новую дорогу откроют, минуты 4. Хотелось бы здесь остаться, но посмотрим, что ещё по застройке будет.

Красота и порядок в этом дворе – результат труда целой команды. Специалисты ЖКХ в тандеме с местными активистами подметают листья, убирают мусор, ухаживают за растениями.

Сергей Левин, директор КУП «ЖРЭО №1 Фрунзенского района»:

Я думаю, что жители этих домов не остановятся на достигнутом. Будут разбивать новые цветники, клумбы. Делать так, чтобы окружающая их среда была намного лучше, чем сейчас.

Тем временем, на другом конце столицы определился лучший подъезд. Здесь не увидишь дизайнерской плитки на стенах, стеклопакетов и позолоченных перил. Простенько, но зато своими силами, – отмечает инициатор масштабных перемен Анатолий.

Анатолий Буржинский, старший по подъезду:

Дом не типовой планировки, строили эти дома строители, строили для себя. Ну, и 40 лет он эксплуатировался. Капитального ремонта не было. Собралась инициативная группа, решили – нечего ждать с моря погоды, надо что-то делать.

Красили, шпатлевали и штукатурили, как говорится, всем миром. За полгода, по словам соседей, лестничные клетки преобразились до неузнаваемости. Многие из жильцов по сей день трудятся на благо своего дома, ведь нет предела совершенству.

В планах у рачительных горожан ещё установить систему видеонаблюдения. Люди уверены – при необходимости им помогут специалисты ЖРЭО. Евгений Котун, старший мастер КУП «ЖРЭО №4 Советского района»:

Помогаем им путём выдачи инструмента, инвентаря. Приобретаем посадочный материал: кусты, цветы, семена. Если мы видим результат, что люди вложили свои силы, возможно, тоже какие-то финансовые вложения, мы их достижения выставляем на конкурсы.