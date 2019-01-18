«Этими приборами я бы не советовал пользоваться категорически». Какие обогреватели опасны

Во власти огня на этих кадрах – частный дом в одной из деревень Хойникского района. Неисправный электронагреватель – причина трагедии.

Огненное жерло проглотило и этот дом в Слуцком районе, виновник возгорания – самодельный обогреватель.

Деревня Малая Падерь – сценарий тот же. О масштабе происшествий красноречиво говорят языки пламени.

С наступлением сильных морозов обогреватели становятся главными помощниками в поддержании тепла в домах и офисах. Но повышая градус температуры в апартаментах с их помощью, увеличивается и степень вашей ответственности.

Для маленького Славы обеденный сон – обязательная процедура, но теплолюбивый малыш обычно долго капризничает, пока укладывается под несколькими одеялами. Заботливая мама нашла способ поддержать комфортную «погоду в доме». Мария Покуть:

Обогревателем мы пользуемся, в основном, зимой, в холодное время года, включая его за два часа до сна в детской комнате. В любом случае, в комнате тепло, но хочется, чтобы деткам было ещё теплее спать. Помимо того, он не сушит воздух, летом это может быть не только обогреватель, но и он может охлаждать воздух, и работать, как вентилятор.

Выбор Марии очевиден, тепловентиляторы лидируют по скорости нагрева помещений. Они потребляют относительно мало энергии, а благодаря разнообразию размеров легко вписываются в любой интерьер и скрываются от любопытных детских глаз. Современный производитель предлагает и другие варианты.

Никита Морозов, продавец отдела бытовой техники:

Масляные обогреватели. Здесь происходит нагрев, внутри находится нагревательный элемент и в каждой секции находится масло, разогревается он довольно долго. Сам нагревается корпус и поэтому есть возможность обжечься, поэтому с ребёнком – это не вариант.

Конвекторы. Внешне напоминают батарею без секции. Бесшумны. Они несильно греются, поэтому безопасны для животных и детей. Эти аппараты часто используют, как основной источник обогрева для дачи или офиса: их можно легко объединить в единую отопительную сеть. Но любой из перечисленных нагревательных приборов вмиг может стать опасным для жизни, если будет неправильно эксплуатироваться. Поэтому перед использованием стоит обязательно ознакомиться с инструкцией, проверить автоматы защиты в квартирном щитке, исправность проводки, розеток и самих обогревающих устройств.