Бархат, пайетки и коралловые оттенки. Сервировка новогоднего стола-2019. Советы дизайнера

Праздничный стол – важный атрибут Нового года. Чтобы произвести неизгладимое впечатление на гостей, он должен отвечать тематике мероприятия, быть ярким, стильным, торжественным и красивым. Основу составляет скатерть, раннер – узкая скатерть-дорожка, или тканевые салфетки. Поэтому при оформлении стола стоит отталкиваться от цвета выбранного текстиля.

Классическое сочетание – комбинация красного и зелёного. Новогодняя атрибутика именно этих цветов красуется на полках магазинов по всему миру и появляется в любимых праздничных фильмах. Однако, каждый год задаёт свои модные тенденции.

Елена Дежинская, декоратор:

Тенденции уходящего года – это пайетки. На данной сервировке мы представили тренд 2019 года – это бархат. Актуальные оттенки 2019 года – коралловые. Из года в год у нас на рождественских столах присутствует золото, серебро и красные оттенки.

Салфетки могут сочетаться с каким-либо элементом декора. Например, в данном случае они сочетаются у нас с тарелками и с приборами. Салфетки могут сочетаться и с текстилем, который мы выбрали, но они также могут быть, в принципе, зелёного цвета, чтобы они сочетались с центральной композицией.

Добавят шарма и романтическую нотку торжеству свечи. Ужин на двоих отлично дополнят грациозные длинные. На вечеринке в большой компании будет уместней ансамбль разномастных восковых изделий. Для празднования всей семьёй, где будут присутствовать дети, тоже есть вариант.

Елена Дежинская:

В семьях, где есть дети, открытый огонь – это, в первую очередь, небезопасно. Поэтому здесь мы представили альтернативу – электронные свечи. Когда ваши дети лягут спать, и вам захочется какого-то романтического настроения, вполне подойдут натуральные свечи.

Последний писк уходящего года – композиции из природных материалов. Алина Гусенко, флорист:

На данный момент больше всего пользуются спросом шляпные коробки, различные букеты из сухоцветов и, конечно же, рождественский венок. Чаще всего используется ёлка, она присутствует, в принципе, во многих работах. Лаванда, хлопок – это то, что сейчас в тренде.

В моде сейчас ультрафиолетовый и все его оттенки – это сиреневый, лавандовый, лиловый. Сейчас у нас Год Земляной Свиньи, поэтому различные оттенки оранжевого, золотого, жёлтого тоже пользуются популярностью.

Еловый хенд-мейд призван не только разнообразить модно сервированный стол, но и подчеркнуть: Новый год – праздник изысканный и создать его можно своими руками.