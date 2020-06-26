Как обучить ребёнка ПДД в игровой форме? Показываем интерактивный двор в Минске

Ранние подъемы, тяжелая школьная нагрузка, дополнительные занятия остались позади. Дети дождались каникул и вдоволь наслаждаются свободой. Специалисты говорят: напоминание чаду о правилах поведения на дороге – залог отдыха без происшествий. К примеру, на улице Плеханова между 79 и 81 домами появился ГАИ-двор, где можно наглядно рассказать и показать ребенку все нюансы поведения на проезжей части.

Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска:

Это тематический двор. Здесь все рассказывает детям о правилах дорожного движения. Здесь и велосипедные дорожки, и пешеходные дорожки, и дорожные знаки установлены, и даже есть импровизированный юный инспектор дорожного движения. Почему мы решили в этот период провести акцию? Потому что начались школьные каникулы, и дети все больше времени проводят на улице, во дворах.

Игры, викторины, конкурсы, а главное – призы. Именно сюда, в самый разгар детских игр, решил наведаться сотрудник ГАИ и проверить, готовы ли дети к самостоятельности на дороге, однако весьма в необычном формате.

Результат налицо! Оказалось, унылое повторение правил в такой обстановке может превратиться в увлекательную игру. Стоит только замотивировать ребенка. Родители, берите на заметку.

Двор полностью оборудован для интерактивных занятий: мини-пешеходный переход, дорожные знаки, имитация проезжей части и разметка. В такой обстановке дети сами захотят поиграть с пользой. К примеру, эти ребята приходят на площадку не просто порезвиться, но и лишний раз освежить в памяти ПДД и вспомнить, что безопасность – превыше всего.

Семья Жуковых приводит в ГАИ-двор уже второго ребенка, правда, пока еще совсем кроху. Старшему мальчишке уже 7, он с удовольствием изучает правила на площадке, самому младшему также планируют привить культуру поведения на дороге. Дмитрий Жуков, отец:

Обучаем – очень важно, безопасность прежде всего, поэтому обязательно планируем. Пока один не остается, стараюсь быть рядом. В первую очередь смотреть по сторонам, так как во дворах много машин, не выбегать из-за машин, остановиться, посмотреть и уже потом двигаться дальше.

В прошлом году этот чудо-двор был номинирован на звание лучшего в столице, и с легкостью обошел всех соперников. Его выбирают не только дети, но и взрослые. Богатая инфраструктура и зелень вокруг создают ощущение уединенности даже в городских условиях. Алла Звездова:

Двор хороший, замечательный, здесь они правила свои изучают движения – это же очень полезно, если кто-то дома ничего не изучал. Площадка очень хорошо оборудована, детей много, играют хорошо. Такого двора поблизости нет, только одна горка, песочница, а здесь вот видите какой набор всего.

Ангела Столярчук:

Указания все есть, как ехать, где с велосипедом, где пешеходная дорожка, знаки есть. Подводя итоги дня, можно с уверенностью сказать: проводить время на детских площадкой с пользой можно и нужно. Ребята получили колоссальное удовольствие и уже ждут новые конкурсы и викторины.