Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Минске

Новости Беларуси. Из окна квартиры на девятом этаже, в одном из домов по улице Панченко, выбросилась 32-летняя женщина с двумя детьми. Старшему сыну погибшей - 7 лет, младшему - 2 года. Все трое скончались на месте.

Попасть в квартиру погибшей сотрудникам правоохранительных органов удалось только с помощью МЧС - дверь квартиры оказалась запертой изнутри.

Известно, что женщина была журналисткой одного из белорусских информационных агентств, в последнее время она находилась в отпуске по уходу за ребенком. По предварительной информации причиной трагедии могла стать послеродовая депрессия, сообщает ctv.by со ссылкой на "КП". Страницы в социальных сетях журналистки заполонены аудиозаписями семинаров по борьбе с фобиями и неврозами.

Олег Гайдукевич, начальник Фрунзенского РУВД:

Семья считалась благополучной. Женщина находилась в декретном отпуске. Она работала журналистом БелТА. Сейчас на месте работают следователи. По предварительной информации причиной трагедии могла стать послеродовая депрессия.

По словам соседей, за несколько дней до трагедии женщина со старшим сыном вернулась с отдыха. Во время её отсутствия за младшим ребёнком присматривала бабушка. Муж погибшей работает электриком.

Основная версия случившегося – самоубийство женщины, повлекшее смерть детей. По факту убийства двух детей возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Герасимов, официальный представитель управления следственного комитета Беларуси по Минску:

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 «Убийство заведомо малолетнего».

Суицид – далеко не всегда следствие серьёзной психической болезни. Частая причина самоубийства – конфликты в семье, на работе и неприятности в учёбе. Около 80% самоубийств были совершены в состоянии депрессии различной степени тяжести. В переходный период смены сезонов – осенью и весной – психика становится более уязвимой.

В РНПЦ психического здоровья действуют бесплатные «горячие линии» для оказания помощи людям в сложных ситуациях. Переживающим личную драму гражданам пригодятся номера: 8-801-100-16-11, 8-801-100-21-21. В этом государственном учреждении функционируют два стационарных психоневрологических отделения для лечения кризисных состояний.

Обновлено 04.03.2012

Управление Следственного комитета по Минску направило запрос в Украину, где отдыхала женщина накануне трагедии. Правоохранительные органы намерены выяснить, не имела ли молодая женщина на отдыхе контактов с представителями какой-либо секты. Ответа от украинской стороны пока не получено.

К расследованию подключились психологи. Они проводят экспертный анализ информации с компьютера погибшей.

Кроме того, опросив жителей квартала, где проживала женщина, следователи не нашли ни одного из очевидцев того, как она совершила самоубийство. Представители УСК по Минску отметили, что «следствие крайне заинтересовано установить и опросить очевидцев самоубийства».