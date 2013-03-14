Юрий Шатунов, экс-солист «Ласкового мая» во второй раз стал отцом

Новости Германии. Девочка ростом 52 см и весом 4,3 кг появилась на свет в немецком городе Бад-Хомбург, где Юрий Шатунов живёт вместе со своей женой Светланой и сыном Дэннисом.

Шатунов присутствовал при родах, сам перерезал пуповину. Родители назвали малышку Эстеллой.

Юрий Шатунов, певец, экс-участник группы «Ласковый май» (в интервью «Экспресс-газете»):

Сложно передать эмоции, потому что эмоции неконтролируемы – они просто исходят из тебя - и все. Конечно же, огромная радость, удовольствие от такого долгого ожидания этого самого момента. И, наконец, сам этот момент случился, и радости нет предела! Ну а я в качестве помощника – чем-то помогал, как-то успокаивал, подбадривал. Ну что еще может сделать папа, если есть специально обученный персонал?

Семья Шатуновых переехала в Германии еще с тех пор, как Юрий окончил свою карьеру в группе «Ласковый май».

«Ласковый май» – легендарная советская группа, совершившая переворот в отечественной поп-культуре. В 1990 году «Ласковый май» насчитывал 16 миллионов фанатов. По мнению продюсера, участники группы «Ласковый май» всех поколений – народные артисты. Коллектив внесён в Книгу рекордов Гиннеса, как самый успешный проект всех времён и народов.

Андрей Разин, экс-продюсер коллектива «Ласковый май»:

Участники группы «Ласковый май» всех поколений – народные артисты. Нами было продано 47 миллионов билетов. Так в чём же феномен? Наверное, в том, что никто из ребят не имеет музыкального образования. Я умышленно не подпускал в группу ни одного человека, который знал ноты. Всё исходило да и исходит от души.

Коллектив «Ласковый май» на протяжении десятилетий обрастал скандальными слухами, которые подогревали интерес к группе. Разин считал: пусть говорят что хотят – хоть хорошо, хоть плохо – лишь бы говорили. По некоторым данным, за пять лет существования группа «Ласковый май» заработала $32 млн. Только вот по признанию одного из солистов первого состава – отношения между музыкантами теперь не складываются.