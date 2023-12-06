Экс-депутат Верховной рады Илья Кива убит в Подмосковье. Тело обнаружила сотрудница отеля
В Подмосковье убит Илья Кива – бывший депутат Верховной рады Украины. Обстоятельства и причины смерти пока не сообщаются. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По некоторым данным, тело обнаружила сотрудница отеля, она же вызвала полицию и скорую.
Ряд украинских СМИ утверждают, что Киву убили в рамках «спецоперации СБУ». Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.
Отметим, украинский политик не раз критиковал режим Зеленского и поддерживал специальную военную операцию России. Он также был включен в санкционные списки нескольких стран.
Ответственность за смерть политика взяла на себя военная разведка Украины.