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Экс-депутат Верховной рады Илья Кива убит в Подмосковье. Тело обнаружила сотрудница отеля

06 декабря 2023 16:43
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В Подмосковье убит Илья Кива – бывший депутат Верховной рады Украины. Обстоятельства и причины смерти пока не сообщаются. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По некоторым данным, тело обнаружила сотрудница отеля, она же вызвала полицию и скорую.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива убит в Подмосковье. Тело обнаружила сотрудница отеля-1

Ряд украинских СМИ утверждают, что Киву убили в рамках «спецоперации СБУ». Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива убит в Подмосковье. Тело обнаружила сотрудница отеля-4

Отметим, украинский политик не раз критиковал режим Зеленского и поддерживал специальную военную операцию России. Он также был включен в санкционные списки нескольких стран. 

Ответственность за смерть политика взяла на себя военная разведка Украины.

# Убийство # Илья Кива # Фотофакт

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