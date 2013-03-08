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В Международный женский день только в Минске родилось около 10 детей. Большинство – мальчики

08 марта 2013 13:14
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Новости Беларуси. А для некоторых белорусов сегодняшний красный день календаря – праздник вдвойне. 8 марта только в Минске уже родились около десятка малышей. Большинство – мальчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рожденные в этот день, как уверяют астрологи, несмотря на весенний и сентиментальный праздник, очень амбициозны и достигают больших успехов в жизни.

Наталья Костко:
Пытались не попасть на это число, но малышка выбрала, что ей нужен двойной праздник. И решила появиться именно сегодня. Все поздравляли, все рады. Для всех это подарок.

Дмитрий Кашицкий, акушер-гинеколог Минского родильного дома № 5:
На данный момент, если считать с полуночи 8 марта, до нынешнего момента двое. Еще пару человек будет точно. Они на этапе родов. Если роды начались, то их уже ни один праздник не остановит.

# 8 Марта # Дети

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