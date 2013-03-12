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Звание лучшего практического центра энергосбережения присвоено центру Жодинской женской гимназии

12 марта 2013 15:31
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Новости Беларуси. Более 140 учеников и полсотни педагогов со всех областей Беларуси примут участие в заключительном этапе республиканского конкурса «Энергомарафон-2012». Он пройдет в конце марта в Слуцке.

В минском областном этапе принимали участие более 400 проектов. Более активными были учреждения образования Вилейского, Клецкого, Логойского, Минского, Молодечненского и Несвижского районов. Звание лучшего практического центра энергосбережения присвоено центру Жодинской женской гимназии.

Организаторы уверены, что конкурс поспособствует воспитанию у молодежи бережливых отношений к энергоресурсам и окружающему миру, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Дети # Энергосбережение в Беларуси # Образование

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