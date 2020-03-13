«Я выступаю на многих международных конкурсах, я пианист. Считаю, что заслуженно». Юные белорусы о торжественном вручении паспортов

На днях Президент нашей страны в торжественной обстановке во Дворце Независимости вручил паспорта юным гражданам Беларуси. Участниками мероприятия стали 25 молодых людей, которым исполнилось 14 лет. Ребята приехали в столицу из разных регионов страны и, несмотря на юный возраст, они уже достигли определенных успехов в учебе, проявили себя в творчестве, спорте и общественной жизни. Вручая первый взрослый документ, глава государства похвалил каждого и добавил, что самая большая победа у них еще впереди.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – главный специалист информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Минского городского комитета БРСМ – Илона Илларионова, учащийся ГУО «Гимназия №38 г. Минска» – Прохор Одинец и учащаяся ГУО «Гимназия №2 г. Минска» – Татьяна Рожнова. На ваш взгляд, такие акции, когда все так торжественно и грандиозно, вас выбирают, это какой-то особенный день, который запоминается на всю жизнь. Важно вот так получать паспорт для вас? Прохор Одинец, учащийся ГУО «Гимназия №38 г. Минска»:

Да, очень важно. Это мероприятие торжественное, и эта традиция всегда будет хорошей. Если это мероприятие будет продолжаться, я буду очень счастлив.

Татьяна Рожнова, учащаяся ГУО «Гимназия №2 г. Минска»:

Проводя такие мероприятия, я считаю, что подростки и тем, кому уже исполнилось 14 лет, они понимают, что в этой жизни настал такой момент, когда они должны задумываться о своих поступках, которые они совершают, что они становятся более ответственными.

Понятно, что не всем в такой торжественной обстановке вручают паспорта. Как вы думаете, чем вы отличились, что выбрали именно вас? Прохор Одинец:

Я выступаю на многих международных конкурсах, я пианист, побывал в разных странах: в Польше, Латвии, Литве. Очень часто выступаю на белорусских конкурсах и концертах. Я считаю, что заслуженно. Учиться при этом удается хорошо? Прохор Одинец:

Да, стараюсь успевать все и сразу.

Татьяна Рожнова:

Я участвую в школьных олимпиадах, также занимаюсь танцами, мы часто выступаем где-нибудь. В пионерской жизни я тоже в начальной школе отличилась. Участвовали в республиканском конкурсе БРПО и заняли первое место.