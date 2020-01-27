«Когда ты занимаешься любимым делом, оно у тебя получается». Знакомимся с лучшими школьниками Минска

В 41-й гимназии есть своя галерея славы. За 20 лет ученики 30 раз побеждали на международных олимпиадах. Идея создать кузницу физико-математических кадров пришла в 97-м Валентину Хаимовичу Серебряному. Только сейчас в выпускном 11 «В» блистают четыре стипендиата специального Президентского фонда. За последнее время им покорились Барселона, Париж, Москва и Баку.

Полина Черникова, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов:

Математика – это хобби. Когда я ездила на международную математическую олимпиаду в Англию, у нас на финальном вечере привезли аттракционы. Олимпиадная математика просто помогает развивать свой мозг и учиться думать нестандартно.

Екатерина Дуль, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов:

Когда ты занимаешься любимым делом, оно у тебя получается. Я закончила художественную школу, хватает хобби, но основное все-таки – математика.

Сильные преподаватели и здоровая конкуренция, конечно, в плюс. Но успех выбирает трудоголиков. Леонид Лавринович, доцент факультета прикладной математики и информатики БГУ, преподаватель геометрии ГУО «Гимназия №41 г. Минска имени Серебряного В.Х.»:

Олимпиадная подготовка позволяет в разных областях потом быть достаточно успешным, потому что, во-первых, олимпиадники – это бойцы. Люди, которые достигли высокого уровня в бизнесе, в прошлом были очень сильными олимпиадниками.

Борис Комраков, доцент факультета прикладной математики и информатики БГУ:

Очень ценится сейчас не тот, кто вводит код, а кто пишет алгоритм. И для этого нам нужна серьезная математика, потому что когда серьезные фирмы проводят собеседование, там не говорят, как вы пишите программу, а говорят: вот есть задача и как вы будете ее решать. Бильярд – та еще высшая математика. Андрей влюбился в «игры разума» в 9 лет. И сам не заметил, как к девятому классу принес в копилку страны два серебра на чемпионате Европы в Голландии.

Андрей Адерихо, стипендиат Президентского спортивного клуба:

Играли в командном зачете против Германии. Сколько существует чемпионат Европы по бильярду, столько они были все время в призах. И получается мы в одной четвертой смогли их победить и выбить с пьедестала – это было очень запоминающеся. Здесь нельзя показывать свои эмоции, здесь нужно быть спокойным и сконцентрированным.

Держать марку научил тренер Дмитрий Чупров. К 3-часовым тренировкам добавились плавание, тренажерный зал и занятия с психологом. Большой спорт научил успевать все. За партой 17-й гимназии бильярдист не менее успешен. Дмитрий Чупров, тренер по бильярду:

Андрей на самом деле среди всех юниоров Беларуси за всю историю показал лучший результат на первенстве Европы в 2019 году. Он может, независимо от того, есть ли у нас тренировка или нет, сам прийти и отработать моменты, которые не получаются, на которые надо сделать акценты.

Этот серебряный перезвон попадает прямо в душу. В мир цимбалов Наталья Борисовец попала совершенно случайно. Мечтала о фортепиано, но не сложилось. Зато теперь один за другим покоряет международные конкурсы. Виртуозная игра и классика на народном инструменте удивляет всех.

Наталья Борисовец, обладатель поощрительной премии специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Ездила выступать в Литву на конкурс в Каунас. Я не смогла там занять первое место, потому что немного сбилась. Я вышла такая маленькая, мне было 12 или 13 лет, вышла заплаканная. Ко мне подходили люди, пытались кто-то на русском, кто-то на литовском, жестами меня успокаивать и говорить: «Это потрясно! Это очень классно! Расскажи нам про свой инструмент, что это вообще такое».

Елена Авраменко, преподаватель по классу цимбал ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И.О. Ахремчика»:

Последнее наше достижение – лауреатство первой степени международного конкурса исполнителей на цимбалах имени Йоджина Коки в городе Кишиневе, Молдова. Там Наташа выиграла со своими маленькими белорусскими цимбалами у больших венгерских цимбал. У нас очень творческая аура, потому что когда все вокруг занимаются, все чего-то хотят, лучше участвовать на концертах в филармонии, заряжаешься этой атмосферой.

В родную альма-матер выпускница влетает в 7 утра. Наедине с цимбалами репетиции проходят на ура. И 78 струн сливаются в весеннюю капель. Конкурсы для Натальи Борисовец как большой спорт. К слову, девушка 5 лет занималась футболом, но музыка взяла верх.

Наталья Борисовец:

Я занимаюсь многими хобби, я такой человек, который не любит сидеть на месте, для меня это очень важно, потому что если я сижу на месте, то я чувствую, что время проходит зря. Я сейчас заканчиваю автошколу, в этом году поступление и надо готовиться.