«Лоты самые разнообразные и интересные». Благотворительный аукцион проведут в Белорусском детском хосписе

4 февраля в мире проходит День борьбы с раковыми заболеваниями. Он позволяет привлечь дополнительное внимание к этой проблеме и провести множество благотворительных мероприятий, чтобы собрать средства на разработку лекарств и необходимую терапию для больных. Вот уже 25 лет Белорусский детский хоспис помогает тем, кому это нужно. И сегодня вечером эта общественная организация проводит благотворительный прием с аукционом. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор ОБО «Белорусский детский хоспис» – Анна Горчакова и креативный менеджер ОБО «Белорусский детский хоспис» – Юлия Барт. Расскажите подробнее про благотворительный аукцион, который состоится сегодня. Юлия Барт, креативный менеджер ОБО «Белорусский детский хоспис»:

Аукцион будет проходить в рамках мероприятия благотворительного приема, который организован как отчетное мероприятие о работе детского хосписа. В конце прошлого года мы отметили 25-летие. 25 лет Белорусский детский хоспис совершенно бесплатно опекает семьи неизлечимо больных детей во всей Беларуси. И, конечно же, мы в рамках этого приема хотели бы рассказать о проделанной работе, о старых осуществленных проектах, о новых проектах, которые мы задумали на будущий год и дальнейшую работу. Учитывая то, что наша организация не финансируется со стороны, мы существуем только на пожертвовании вот уже 25 лет, это мероприятие также направлено на сбор средств в поддержку работы Белорусского детского хосписа.

Какие лоты будут представлены? Юлия Барт:

Лоты самые разнообразные и интересные. Нам их представили совершенно различные как частные лица, так и компании. Например, в свой прошлый приезд с концертом в Минск Петр Мамонов – российский артист – подарил нам свой пятитомник именно для этого аукциона, несколько наших минских компаний предоставили тоже свои лоты, наш известный скульптор и художник Александр Шапо предоставил свою картину, несколько салонов красоты тоже приняли участие как партнеры в этом мероприятии. Организация возникла в 90-х, как появилась идея её создания? Насколько поменялись времена? Сейчас белорусы более отзывчивые, легче работать с организацией или трудности остаются все те же? Анна Горчакова, директор ОБО «Белорусский детский хоспис»:

Нет, трудности другие. Времена были хорошие, 90-е – это время для тех, кто хотел что-то сделать. Это не была моя идея, так получилось. Идея вышла из онкологии, как ни странно, я работала в детском окоцентре. Меня отправили на стажировку в Америку, а когда я приехала, я написала отчет и меня спросили: «Что можно сделать для Беларуси». Я сказала: «Можно делать так» – «Ну и делай».

В 1994 году мы создали детский хоспис для онкобольных детей и очень быстро поняли, что их очень мало, 10 детей в год. Организация не может работать на 10 детей. Поэтому очень быстро наша организация стала работать по ВОЗовским стандартам, мы оказываем помощь всем детям, независимо от заболевания, только оно должно быть тяжелое и неизлечимое.