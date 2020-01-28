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Больше 150 участников из разных стран. Международная олимпиада по ментальной арифметике прошла в Минске

28 января 2020 08:25
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До десяти примеров в секунду, песня как аккомпанемент. Складывая и вычитая, они читают стихи, играют на музыкальных инструментах и демонстрируют технику карате. Это под силу участникам международной олимпиады по ментальной арифметике «Хрустальный абакус». Математические состязания собрали в столице больше ста пятидесяти участников из разных стран.

Больше 150 участников из разных стран. Международная олимпиада по ментальной арифметике прошла в Минске-1

Светлана Жамоздик, директор международного центра интеллекта «БиВайБи», организатор олимпиады:
У нас присутствуют гости из Кыргызстана, России и других республик постсоветского пространства. И на сегодняшний день наша олимпиада символична, потому что в этом формате международном главным Гран-при выступает хрустальный абакус.

Больше 150 участников из разных стран. Международная олимпиада по ментальной арифметике прошла в Минске-4

За восемь минут нужно решить несколько десятков примеров. Самые сложные – четырехзначные. У каждого ребенка свой секрет счета, но главный этот.

Больше 150 участников из разных стран. Международная олимпиада по ментальной арифметике прошла в Минске-7

Кажется, будто дети дирижируют, только не оркестром, а цифрами, точнее японскими счетами. На таком невидимом калькуляторе можно не только делить и складывать, но и справляться со сложными задачами, например, добывать квадратный корень.

Больше 150 участников из разных стран. Международная олимпиада по ментальной арифметике прошла в Минске-10

Светлана Жамоздик:
В олимпиаде принимают участие ребята в возрасте от четырех до четырнадцати лет. Ребята, которые занимаются ментальной арифметикой и год, и три, и совсем недавно.

Больше 150 участников из разных стран. Международная олимпиада по ментальной арифметике прошла в Минске-13

Такие турниры проходят регулярно и не только на белорусских площадках. Летом из Турции воспитанники школы ментальной арифметики «БиВайБи» привезли на родину два чемпионских кубка. Но сегодня волновались все: и наставники, и дети, и родители. Потрудились на славу все. Никто не ушел без дипломов, кубков и подарков от спонсоров проекта.

Больше 150 участников из разных стран. Международная олимпиада по ментальной арифметике прошла в Минске-16

Кажется, Семен и не сразу понимает, что стал сегодня лучшим из лучших. Упорство, скорость и талант – эти три качества помогли победить.

Больше 150 участников из разных стран. Международная олимпиада по ментальной арифметике прошла в Минске-19

Елена Алексий, преподаватель по ментальной арифметике г. Оренбург:
Мы просто решили попробовать себя, и так неожиданно получилось, что мы стали чемпионами, получили Гран-при и хрустальный абакус.

Больше 150 участников из разных стран. Международная олимпиада по ментальной арифметике прошла в Минске-22

Титул чемпиона и хрустальный абакус отправятся в Оренбург. Мальчик впервые побывал в белорусской столице и вместе с победой увозит яркие впечатления.

Больше 150 участников из разных стран. Международная олимпиада по ментальной арифметике прошла в Минске-25

Семен Хомяков, чемпион Международной олимпиады по ментальной арифметике 2020:
Побывал в старом городе, мне понравился музей денег.

Масштабное событие, организованное международным интеллектуальным центром «БиВайБи» для юных интеллектуалов, стало еще одним подтверждением тому, что будущее за нашими детьми.

Больше 150 участников из разных стран. Международная олимпиада по ментальной арифметике прошла в Минске-28

*На правах рекламы.

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