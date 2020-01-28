Больше 150 участников из разных стран. Международная олимпиада по ментальной арифметике прошла в Минске

До десяти примеров в секунду, песня как аккомпанемент. Складывая и вычитая, они читают стихи, играют на музыкальных инструментах и демонстрируют технику карате. Это под силу участникам международной олимпиады по ментальной арифметике «Хрустальный абакус». Математические состязания собрали в столице больше ста пятидесяти участников из разных стран.

Светлана Жамоздик, директор международного центра интеллекта «БиВайБи», организатор олимпиады:

У нас присутствуют гости из Кыргызстана, России и других республик постсоветского пространства. И на сегодняшний день наша олимпиада символична, потому что в этом формате международном главным Гран-при выступает хрустальный абакус.

За восемь минут нужно решить несколько десятков примеров. Самые сложные – четырехзначные. У каждого ребенка свой секрет счета, но главный этот.

Кажется, будто дети дирижируют, только не оркестром, а цифрами, точнее японскими счетами. На таком невидимом калькуляторе можно не только делить и складывать, но и справляться со сложными задачами, например, добывать квадратный корень.

Светлана Жамоздик:

В олимпиаде принимают участие ребята в возрасте от четырех до четырнадцати лет. Ребята, которые занимаются ментальной арифметикой и год, и три, и совсем недавно.

Такие турниры проходят регулярно и не только на белорусских площадках. Летом из Турции воспитанники школы ментальной арифметики «БиВайБи» привезли на родину два чемпионских кубка. Но сегодня волновались все: и наставники, и дети, и родители. Потрудились на славу все. Никто не ушел без дипломов, кубков и подарков от спонсоров проекта.

Кажется, Семен и не сразу понимает, что стал сегодня лучшим из лучших. Упорство, скорость и талант – эти три качества помогли победить.

Елена Алексий, преподаватель по ментальной арифметике г. Оренбург:

Мы просто решили попробовать себя, и так неожиданно получилось, что мы стали чемпионами, получили Гран-при и хрустальный абакус.

Титул чемпиона и хрустальный абакус отправятся в Оренбург. Мальчик впервые побывал в белорусской столице и вместе с победой увозит яркие впечатления.

Семен Хомяков, чемпион Международной олимпиады по ментальной арифметике 2020:

Побывал в старом городе, мне понравился музей денег. Масштабное событие, организованное международным интеллектуальным центром «БиВайБи» для юных интеллектуалов, стало еще одним подтверждением тому, что будущее за нашими детьми.