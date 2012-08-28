WTF. Рюкзаки с нецензурными выражениями появились на белорусских прилавках

Новости Беларуси. Белорусский производитель сумок и ранцев разместил на школьных портфелях надписи с нецензурными выражениями на английском языке и вызывающими картинками. Партия этой продукции поступила в продажу.

В Беларуси за использование ненормативной лексики привлекают к административной ответственности. Такое хулиганство может стоить от 2 до 30 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупатели негодуют.

Марат Орехов, покупатель:

Это неприятно. Я посмотрел портфель. Конечно, он детский, яркий, красочный – ребенку нравится. Но такое впечатление, что этот портфель – насмешка, пощечина в лицо любому белорусскому потребителю, который платит 150 тысяч для того, чтобы на спину своему ребенку надеть ругательство.

Руководство фирмы-производителя официальный комментарий давать отказалось. Утверждают, что дизайн материала не разрабатывали в Беларуси, а просто закупили готовую ткань в Китае.

Алла Дядечкина, заместитель директора по коммерческим вопросам фирмы-производителя рюкзаков:

Произошла какая-то непонятная ошибка. Когда приходят образцы материалов, они представляют собой ткань, размером 20Х20 см. А этот рисунок-комикс действительно большой - 1,5 - 2 метра. Но никто не видел. Потом даже, когда пришел материал, даже те люди, которые шили, кроили – никто не увидел.

Злополучная партия рюкзаков, поступивших в продажу, была небольшой. Первой и, вероятнее всего, последней. И если верить словам руководства фирмы, в будущем дизайн этих товаров будет отслеживаться внимательнее.