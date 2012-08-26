«Пуз-парад 2012» для беременных мам в парке Горького в Минске

Новости Беларуси. 26 августа в Минске проходит «Пуз-парад 2012». Более 40 будущих мам пришли в столичный парк Горького, чтобы поделиться со всеми окружающими радостью будущего материнства. Для главных героинь установлен и свой дресс-код: обязательный желтый цвет.

В рамках праздника организованы фотосессия, модный показ рисунков на животах, мастер-класс по слингоношению, конкурсы для всей семьи. Для детей - аквагрим, ростовые куклы, конкурс рисунков на асфальте, аттракционы. Для участниц выступили и звезды белорусской эстрады. Ни одна девушка не осталась без подарка.

Веста Ерш, организатор «Пуз-парада»:

Мы хотим показать всю красоту беременности. Показать, что это здорово и весело. Чтобы будущие мамы могли придти и что-то новое узнать, чему-то научиться.

Полина Лукашевич, участница «Пуз-парада»:

Это самая счастливая пора, которую только может представить себе девушка. Поэтому мы решили провести этот праздник вместе с мужем. Поделиться радостью со всеми другими беременными, которые сегодня тоже здесь.

Людмила Катковская, участница «Пуз-парада»:

Хочется показать, что будущие мамы тоже могут нести красоту, добро и радость людям. Хочется, чтобы как можно больше мамочек в будущем было у нас в республике.

Это уже второй «Пуз-парад» в стране. Первый такой праздник прошел в августе 2011 года. В нем участвовали 44 будущие мамы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.