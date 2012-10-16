Второй минский роддом - лидер по удачным родам в городе

Рождение нового человека и материнство – чудеса природы, настоящее волшебство, которое порой невозможно без помощи этих людей.

Наталья Курек, главный врач учреждения здравоохранения «Городской клинический родильный дом №2»:

Я не устаю восхищаться самим процессом родов, появлением ребенка на свет и его первому крику. Он всем сообщает, что он появился на свет. Это, наверное, самая красивая и удивительная история в акушерстве, которая может быть.

Городской клинический родильный дом №2 может похвастать самым большим количеством родов в городе: в среднем в год здесь рождается 5, 5 тысяч детей. Но некоторые малыши появляются на свет преждевременно или по каким-то причинам не совсем здоровыми. Наталья Курек и ее команда дает им шанс на жизнь.

Наталья Курек, главный врач учреждения здравоохранения «Городской клинический родильный дом №2»:

За прошлый год у нас 5 троен родилось, вот вчера роды прошли у пациентки: 2 девочки и мальчик.

В отделении интенсивной терапии и реанимации мы держим деток до тех пор, пока они не станут на ноги и не перейдут на 2-й этап выхаживания для преждевременно рожденных детей. Этот 2-й этап открылся в нашем отделении в прошлом году.

Под руководством Наталии Олеговны в роддоме были открыты новые отделения. Учреждение приобрело статус перенатального центра 3-го уровня медицинской помощи женщинам и новорожденным детям.

За последние полтора года здесь получили право на жизнь 163 младенца весом менее полутора килограммов.

Наталья Курек, главный врач учреждения здравоохранения «Городской клинический родильный дом №2»:

Да, мы судим, в основном, по цифрам, но цифры очень неплохие, на уровне европейских. На количество родов, а у нас самое большое количество в Минске, у нас самое низкое число перенатальных потерь и не высокая заболеваемость новорожденных.

За последние 3 года роддом превратился в медучреждение европейского уровня: проделаны большие ремонтные работы, закуплено новое оборудование, появились кровати-трансформеры и залы для партнерских родов.

Наталья Курек, главный врач учреждения здравоохранения «Городской клинический родильный дом №2»:

Я уже работаю 35 лет врачом, и, наверное, не устаю чувствовать восторг и причастность к такому необычному процессу, как роды. Это до конца не изученный процесс, так же, как и зачатие. Рождение ребенка – это счастье, в первую очередь для мамы, для ее семьи и, безусловно, для доктора – когда рождается здоровый ребенок и со здоровьем его мамы все в порядке. Это самое главное, что ощущает врач, видя новую жизнь.