В Гомеле школьники камнями обстреляли пассажирский поезд. Родители подростков привлечены к ответственности

Новости Беларуси. Пассажирский поезд сообщением Киев – Санкт-Петербург подъезжал к Гомелю, когда два мальчика подбежали к путям и стали бросать камни в проходящий состав.

В милицию о происшествии сообщил машинист. Как выяснилось, в момент прибытия поезда, мальчики играли недалеко от железной дороги между станциями Лисички и Новобелицкая. Очевидно, не найдя интересного занятия, ребята направились к путям, где принялись «обстреливать» проходящие товарные и пассажирские поезда.

За невыполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении родителей юных правонарушителей составлены протоколы. Согласно статье 9.4 КоАП Беларуси, родителям грозит штраф в размере до 10 базовых величин. К слову, протоколы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Как сообщает «Рэспубліка», подобные случаи на белорусской железной дорогое не единичны. В конце сентября на той же станции подростки накладывали на рельсы щебень. Их родители также привлечены к ответственности.

Григорий Подолячин, майор милиции:

Напрасно некоторые члены комиссий по делам несовершеннолетних жалеют таких родителей, назначая им щадящий штраф. Особенно если дети неплохо характеризуются в школе и никогда не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Штраф для родителей должен стать серьезным звонком, указывающим на упущения в воспитании, и весомым стимулом для более пристального внимания к времяпрепровождению своих детей.