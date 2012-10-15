Школы раннего развития детей: развитие памяти, внимания, речи и моторики рук в доступной и игровой форме

Развивающие занятия начинаются с «эмоционального» приветствия, которое настраивает малышей на переход к упражнениям-играм. Упражнения предназначены для самых маленьких деток и направлены на всестороннее развитие.

Светлана Липина, преподаватель клуба детской студии современных знаний:

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был счастливым, и он старается найти какие-то игры, какие-то пособия купить. Но не всегда родитель может понять, что именно необходимо для этого возраста. Мы говорим про малышей, это ранний возраст. Когда они активно бегают, любят двигаться, любят познавать окружающий мир. Родители, бывает, хотят, чтобы ребенок уже в этом возрасте начал учиться читать, считать, хотя очень важно, чтобы он познал окружающий мир.

Занятия в клубе делятся на два этапа. Первый – творческая мастерская, где малыш получает уроки рисования, знакомится с азами аппликации и лепки. Это развивает творческие способности, фантазию, а главное – мелкую моторику. Массировать пальчики, делать пальчиковую гимнастику и играть в пальчиковые игры с малышом очень важно. Как писал выдающийся педагог Василий Сухомлинский, «истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев».

Светлана Липина, преподаватель клуба детской студии современных знаний:

Мы знаем о том, что речевой центр находится в коре головного мозга рядом с центром, который отвечает за развитие мелких движений. И поэтому, когда мы стимулируем с помощью различных сыпучих материалов (манка, песок, крупы, фасоль) мелкие движения руки, тогда мы стимулируем и речевой центр. И это очень важно, потому что ранний возраст – это как раз возраст развития речи.

Массаж рук можно сделать с помощью специальных приспособлений, но для этого хорошо подойдет и самый обычный грецкий орех. Если вы спрячете мелкую игрушку в мисочку с горохом или гречневой крупой, то получится своеобразный «бассейн». Найти игрушку в нем ребенку удастся не сразу и малыш хорошенько промассирует свои пальчики, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Второй этап упражнений в клубе «Мама и малыш» – подвижные игры. Возможность находиться в движении обеспечивает нормальное мозговое кровообращение и высокую познавательную активность. Развивается вестибулярный аппарат, гибкость, координация движений.

Светлана Липина, преподаватель клуба детской студии современных знаний:

Они учатся взаимодействовать, играть рядом, не отбирать игрушку, меняться, они учатся слышать музыку, танцевать, останавливаться вместе с музыкой, слушать слова песен, выполнять движения.

Играя, малыши получают первые предматематические знания: знакомятся с формой, цветом, величиной предметов.

Совместные занятия не только способствуют развитию ребенка, но и сближают вас с ним. Не расстраивайтесь, если у малыша что-то не получается или выходит хуже, чем у других. Помните, каждый маленький человечек индивидуален. Будьте рядом, поддержите, похвалите и окажите ему помощь.

Елена Каптюг, мама:

Ребенок совсем другой, когда ходит в школу раннего развития. Мы ходим с семи месяцев. И вижу разницу по своим подругам, у которых такие же дети.

Анна Семижен, мама:

Ребенку моему очень нравится, особенно рисовать. Всегда готова она идти на занятия.