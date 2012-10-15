Благотворительный концерт «Тепло материнской души» прошел в Республиканском детском онкологическом центре в Боровлянах

Новости Беларуси. «Тепло материнской души». Благотворительный концерт российских артистов ко Дню матери прошел в Республиканском детском онкологическом центре в Боровлянах. Он организован при поддержке белорусского союза женщин. Собранные средства пойдут в помощь больным детям.

Музыка, которая исцеляет. В белорусском, русском и даже итальянском исполнении. У артистов благотворительного концерта при поддержке Белорусского союза женщин сразу две цели: подарить праздник всем пришедшим на выступление мамам и помочь онкологически больным детям.

Илья Щербаков, певец (Россия):

Я всегда отвлекаюсь на это, потому что чувствую за собой какую-то миссию, ты можешь быть полезным для страны, для людей, для детей.

Василий Динов, автор-исполнитель, пародист (Россия):

Как не приехать и не поработать на концерте, который посвящен детям? Тем более в День матери. Я считаю, это абсолютно нормально, так должно быть.

Популярные песни о мамах и композиции из персонального репертуара артистов. Желающих купить билет на концерт и этим поддержать нуждающихся детей оказалось немало. И у каждого своя причина быть здесь.

Мамы:

Я считаю, надо поддержать детей с таким заболеванием. И поддержка родителям.

Хотелось и маму поздравить, на такой концерт сходить. Мы все хотим в этом принять участие.

Мамы больных детей, которые не смогли приехать на концерт в Минске, его все же увидели и услышали. Российские артисты остались еще на день. В детский онкологический центр в Боровлянах приехали специально, чтобы песней поддержать тех, кто в этом особенно нуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Ивашкевич, председатель благотворительного фонда «Прикосновение к жизни»:

Если есть в сердце любовь и ты артист, ты можешь подарить зрителям, детям, родителям тепло, радость общения, то, конечно, они всегда приезжают с большим удовольствием.

Мама:

Такого рода разнообразие очень помогает, отвлекает. И то, что они приехали из России, много значит. Скажем так, небезразличные люди к другим с таким заболеванием.

Российская певица Агния с белорусским благотворительным фондом сотрудничает уже два года. Не только поет, но и привлекает к совместным проектам небезразличных российских исполнителей.

Агния, певица (Россия):

С ребятами только вернулись из Калининграда. Там мы поддержали проект «Вдовы. Пограничники. Дети-инвалиды». То есть все это бесплатно делается. Стараемся спонсоров привлечь к этой беде, потому что от этого никто не застрахован.

В ответ на песни, танцы и даже пародии – искренние аплодисменты. От тех, для кого такой концерт – не просто час радости, тепла и положительных эмоций. А настоящая терапия музыкой.