Ремни безопасности спасли жизнь 4 детям в машине, которая перевернулась под Минском

Новости Беларуси. На дорогах столичного региона в выходные дни произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. 4 человека погибли, 16 - получили травмы разной степени сложности.

В Минском районе женщина-водитель заехала на обочину, где столкнулась с грузовиком. Легковая машина перевернулась. В больницу доставили пассажирку машины. В момент аварии в автомобиле находилось 4 детей. На счастье, несовершеннолетние были пристегнуты ремнями безопасности, это спасло им жизнь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.