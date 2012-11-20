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Ремни безопасности спасли жизнь 4 детям в машине, которая перевернулась под Минском

20 ноября 2012 09:05
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Новости Беларуси. На дорогах столичного региона в выходные дни произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. 4 человека погибли, 16 - получили травмы разной степени сложности.

В Минском районе женщина-водитель заехала на обочину, где столкнулась с грузовиком. Легковая машина перевернулась. В больницу доставили пассажирку машины. В момент аварии в автомобиле находилось 4 детей. На счастье, несовершеннолетние были пристегнуты ремнями безопасности, это спасло им жизнь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # Дети

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