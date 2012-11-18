Около школы, где под колесами Porshe Cayenne погиб 9-летний мальчик, родители паркуются, как и раньше

Событие не мирового масштаба, а человеческая трагедия вызвала тревогу на этой неделе. Трагедия маленького человечка и минской семьи – 9-летний мальчик погиб под колесами автомобиля в школьном дворе. Случай, казалось бы, нелепый – как и всякая трагедия, но…

Алла Ланкович, бабушка погибшего:

Если бы мне внук сказал: Бабушка, я буду жить, купи мне самолет — я бы нашла деньги на самолет!!

Ей невероятно сложно сдерживать слезы, но бабушка погибшего Владика все же согласилась встретиться с нами. Алла Константиновна до сих пор не понимает, как же так... Ее внук самостоятельно ходил в музыкальную школу и переходил четыре дороги. У бабушки и сейчас будто перед глазами —машина и ее мальчик.

Алла Ланкович, бабушка погибшего:

Откачивала скорая, но я понимала, что внука нет. Лежал мой внук на асфальте, подъехал «Хаммер», забрался на тротуар с проезжей, развернулся и уехал.

Человек, сидевший за рулем злополучного внедорожника, живет буквально через дом от семьи погибшего ребенка. По словам Аллы Константиновны, ни до, ни после похорон, водитель даже не попытался выйти с ними на связь. Но несмотря на страшное горе, бабушка Владика понимает: винить одного конкретного человека не выход.

Алла Ланкович, бабушка погибшего:

Одни занимаются проектированием, другие освещением, третьи — шлагбаумами, ГАИ — знаками — собраться всем и решить, чтобы не повторялось. Чтобы на территориях школ не было ни одной машины. И это не один школьный двор, таких много.

Классическая ситуация. Сразу две школы по соседству в спальном районе. Перед въездом - знак «Движение запрещено». Но по одной дороге с детьми упорно ездят автомобили. Кто-то, увидев сотрудника ГАИ, включает заднюю передачу. А вот, к примеру, Иван Николаевич, зная, что откровенно нарушает, все равно паркуется возле школы. Хотя у самого — внучка-первоклассница.

Дело не только в культуре вождения, - уверена мама и автолюбитель Алеся Новицкая. Дети часто буквально вылетают на дорогу, и как тут успеешь среагировать. Логика женщины понятна: ее авто тоже припарковано за запрещающим знаком.

К школе, в которой учится ее сын-третьеклассник, Татьяна давно не выходит без фотоаппарата. Снимает незаконно припаркованные авто. Женщина показывает: недавно здесь хотя бы поставили клумбу. Раньше машины и вовсе — подъезжали к самому крыльцу. Но мама школьника уверена: дело не только в автолюбителях. И вместо того, чтобы огульно обвинять владельцев машин, нужно поставить забор или шлагбаум. Ведь сотрудника ГАИ к каждой школе при всем желании не приставишь.

Татьяна Каратай:

Я не знаю, что здесь еще поставить, шлагбаум или 10 знаков, не знаю, сделайте так, чтобы я шла на работу и меня не трясло, дошел ли. И культура вождения, и общая культура, мы должны уважать друг друга.

О том, что у проблемы безопасности школьников решение должно быть комплексным — накануне говорил и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Выходит директриса, или кто там, и говорит, "а мы обращались в ГАИ, требовали, просили, но они не приняли мер, которые мы требовали". Значит, надо жестоко разобраться с ГАИ.

Во-вторых. Вы построили новую школу. Почему эта школа голая? Почему вы не огородили эту площадку, всю школьную территорию забором?

Что это за позиция школьного коллектива: "мы обратились в ГАИ?". Мы, родители, вам передали на полдня или больше, детей, которые пришли в школу. И вы головой за это отвечаете.

И родители виноваты. Всю площадку личными автомобилями заняли, приехали крутые. Родительское собрание идет.

Вечером пятницы мы решили посмотреть, изменилась ли ситуация возле той самой злополучной школы. Где несколько дней назад погиб ребенк.

Несмотря на сумерки, ставят шлагбаум. Впрочем, некоторых даже это не останавливает. Внедорожник разворачивается и паркуется аккурат рядом с цветами в память о погибшем мальчике. Водитель в замечательном настроении вприпрыжку ведет ребенка в школу. К автомобилю тут же подходят другие родители. Через некоторое время владелец джипа возвращается к машине и невозмутимо садится за руль. Но не тут-то было. На пути у внедорожника становится женщина...

Самосуд, конечно, не решение. Да и дело не только в водителях. К примеру, возле этой школы нет ни забора, ни нормального освещения. А дети, как бы их ни воспитывали, в первую очередь, - дети. Которые, и вправду, в любой момент могут выскочить на дорогу. Значит, нужно создать им безопасные условия, чтобы хотя бы в школе риск был исключен. И здесь, кроме ГАИ и учителей, не стоит забывать и о культуре общечеловеческой.

Мы вернулись к школе, возле которой были днем, уже после шести вечера. Как видите, ситуация нисколько не изменилась. Машины под знак как заезжали, так и заезжают, как ставили, так и ставят.