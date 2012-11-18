После гибели школьника под колесами Porshe Cayenne, ГАИ Минска приняла меры

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура требует усилить общественную безопасность. Соответствующие письма направлены председателям Мингорисполкома и облисполкомов. Такое решение связано с трагедией, случившейся накануне.

14 ноября во дворе столичной школы под колесами машины погиб третьеклассник. Прокуратура провела проверку, которая выявила факты несоблюдения законодательства. Среди них — нарушения правил парковки, несоблюдение стандартов по освещению улиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Направлено письмо информационное, в котором предложено принять исчерпывающие меры по наведению порядка на подведомственных территориях. Наведение порядка возле детских учреждений, школ, детских садов, больниц и других объектов массового посещения граждан. Это работа должна быть целенаправленной, комплексной и повседневной.

И уже с сегодняшнего дня у всех школ Минска дежурят сотрудники ГАИ. Патруль несет службу, как до начала занятий, так и после их окончания. Инспекторы следят за въездом транспорта на территорию учебных заведений.

Под контролем также пешеходная зона. Так сегодня было выявлено немало нарушителей, им выписаны штрафы. А возле одной из столичных школ задержали пьяного водителя. Мужчина проезжал мимо учебного заведения по улице Шаранговича когда дети расходились по домам после уроков. Причем, буквально три дня назад его уже наказали за подобное нарушение.

Дмитрий Максюта, исполняющий обязанности начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Возле школы для проверки документов был остановлен водитель, мужчина 40 лет, который вызвал у сотрудников ГАИ подозрения на факт употребления алкоголя, был доставлен на медосвидетельствование, где было установлено, что водитель был пьян. Это случай не единичный, уже сегодня утром в ходе подобного рейда также был снова задержан водитель, который вблизи школ управлял автомобилем, находясь в опьянении.

Кроме того, в ближайшее время на пешеходных переходах возле школ появятся стопмэны. Мероприятия по снижению детского травматизма будут постоянными.

Юлия Голубовская, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудникам ГАИ будут помогать учителя и старшеклассники, которые присоединились к акции «Стопмэны». Возле каждого пешеходного перехода, прилегающего к учебным заведениям, будут выставлены учителя, старшеклассники в специальной экипировке, которые будут информировать водителей о необходимости остановиться и пропустить юных пешеходов. Надеемся на самый положительный результат, а самое главное – на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.