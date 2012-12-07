Дружные братья Саша и Леша Шабан - победители фотоакции CTV.BY

Эта фотоакция не совсем обычная, во-первых, потому, что ее победителей сразу двое! А во-вторых, один из них уже вполне может претендовать на звание «Мистер месяца»! Знакомьтесь, Леша и Саша Шабан!

Елена Шабан считает себя самой счастливой женщиной на свете. Еще бы – у нее в семье сразу трое мужчин! И пускай во время второй беременности мама Лена и папа Юра втайне мечтали о девочке, результаты УЗИ, несмотря ни на что, восприняли как настоящий подарок судьбы.

Елена Шабан, мама «Малышей месяца CTV.BY»:

Когда узнали, что будет мальчик, были не менее счастливы! На сегодняшний день я благодарна судьбе, что у меня есть такие два замечательных сына, как любая мать, я их очень сильно люблю!

С такими разными и по-своему интересными мальчишками просто не может быть скучно! Леша в силу возраста, ему всего лишь год и два месяца, все время проводит с мамой. Вместе они играют, читают книжки, поют и даже танцуют. А вот шестилетний Саша настоящий папин сын! Вдвоем они отправляются в походы, на рыбалку, в баню. И не только в этом не похожи ребята. Уже сейчас очень заметны различия в характерах двух братьев. Леша – мальчик требовательный и настойчивый.

Елена Шабан, мама «Малышей месяца CTV.BY»:

Он всего добивается криком, упорством. Он понял, что самый маленький в семье, ему все угождают. А ругают больше Сашу, Леша маленький, его надо жалеть и младший сын это понимает.

А вот Саша наоборот – ребенок абсолютно не капризный.

Юрий Шабан, папа «Малышей месяца CTV.BY»:

Дружелюбный, доверчивый, совсем не жадный и не хитрый. В гости придет кто-нибудь – он все раздаст, а потом: «А что мне вкусненького съесть?»

Мальчишки отличаются даже гастрономическими предпочтениями! Маленький Леша мясоед, а старший– истинный вегетарианец! Как бы там ни было, в главном братья похожи: уже сейчас они растут главными помощниками и настоящей отрадой для мамы и папы!

Саша Шабан, «Малыш месяца CTV.BY»:

Пылесошу, за Лешей игрушки собираю. Я один раз помогал бабушке своей резать чеснок.

А еще оба мальчика не по годам умные и развитые! Леша очень рано научился ходить, а Саша – с четырехлетнего возраста читает и пишет. Безусловно, своим любимым детям Елена и Юрий пророчат только самое счастливое будущее, тем временем, не переставая повторять – главное, чтобы ребята были здоровы, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».