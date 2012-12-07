6 декабря в Минском государственном дворце детей и молодежи открывается выставка детской книги «Книжка в штанишках». Причем, кроме того, что это выставка, там будет происходить такое беспрецедентное событие для нашей страны, как читательский марафон. Практически в режиме нон-стоп будут происходить встречи читателей с писателями, будет около 30 человек, это гости из России, известные авторы, наши белорусские писатели. Можно будет детям встретиться, а потом будут работать интерактивные площадки с викторинами и конкурсами. Такие встречи продлятся до 10 декабря.

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» белорусский детский писатель Андрей Сметанин.

С Вашего последнего визита сюда у Вас еще один титул какой-то появился. Что это на этот раз?

Андрей Сметанин:

Прошел съезд Международного творческого объединения детских авторов, 5 лет организация работала, состоялся отчет о проделанной работе и были выборы руководящих органов, меня выбрали председателем правления Международного творческого объединения детских авторов. Мы на съезде приняли решение, что будем запускать программу поддержки детского и семейного чтения «Читающие дети – цветущая страна». Именно в рамках выставки, которая откроется 6 декабря, будет запуск этой программы. Суть ее в том, что детские писатели, которые разбросаны по странам и регионам, будут прививать на встречах любовь к чтению.

Все-таки это литературные чтения, в каком-то роде?

Андрей Сметанин:

Это будет и чтение, и ответы на вопросы, это будет и музыкальная часть. Например, специально к этой выставке мы с композитором Сергеем Толкуновым написали песню о детском чтении «Немодный ребенок».

Можно ли назвать конкурентами тех людей, которые творят вместе с Вами? Поддерживают ли они эту инициативу?

Андрей Сметанин:

Есть, конечно, элемент разрозненности, но все равно донести важность детского чтения – это то, что объединяет, казалось бы, необъединимых людей. Очень серьезные писатели и классики живые готовы в этом участвовать.

Андрей, Вы признаны известными людьми из области литературы. Вот сейчас этот читательский марафон, для чего он? Вам не хватает обратной связи, она нужна? Насколько поэту, писателю в таком виде нужна обратная связь?

Андрей Сметанин:

То, чем я сейчас занимаюсь, мне кажется более важным, чем мое собственное творчество. Смысл писать, если это не будут читать?..

Я вот помню нашу последнюю встречу, когда Вы показали своего воспитанника, маленькую «звезду», которая поет песни на Ваши стихи. Скажите, что нужно для того, чтобы написать стихотворение, которое попало бы потом на детское «Евровидение»?

Андрей Сметанин:

Мне кажется, что у этой песни, «Немодный ребенок», хорошие конкурсные шансы, потому что помимо того, что интересный материал, текст хороший, мелодия хорошая. Еще когда и песня попадает в какую-то важную тему, она не забита, это тоже всегда выигрышно. Песня сама по себе задорная и еще говорит о важной теме и проблеме (о детях и чтении – прим.ред.). И при прочем равном это как раз дает этой песне больше шансов, чтобы ее заметили.

Несколько лет назад я общался с нашими мультипликаторами и они говорили о том, что для создания хорошего мультфильма нет сюжетов. Что касается современной мультипликации, работ писателей, есть ли материал для того, чтобы возродить отечественную мультипликацию и сделать серию хороших, добрых, детских мультфильмов?

Андрей Сметанин:

Вопрос в тему, потому что совсем недавно на меня вышли с киностудии «Беларусьфильм» и сейчас налаживаются контакты по поводу сотрудничества. Как раз и шла речь о том, что для хорошего фильма нужен хороший литературный материал, этого не хватает. Я думаю, сейчас с выставкой разберусь и в этом направлении будем работать.