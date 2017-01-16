Во что играют наши дети: какие самые популярные забавы в детских садах?

Современные озорники, продолжают игровые традиции своих родителей. Так, и сегодня самыми популярными забавами в детских садах остаются сюжетно-ролевые игры. Ребятишки с радостью примеряют на себя роль мамы, врача, парикмахера, милиционера или спасателя.

Куклы, машинки, разно­образные конструкторы, игрушечные мебель и посуда. О таких наборах мечтало не одно поколение детей. Например, только для любимой девчачьей игры «дочки-матери» в этом саду оборудована практически полноценная квартира. Есть даже кухня, где, как и в жизни, на завтрак собирается вся семья.

Не прочь современные дети примерить на себя роль стилиста, врача или продавца. Так, возле игрушечной квартиры, развернулся целый гипермаркет. За прилавком два маленьких кассира. Кстати, аппараты у них самые современные, практически не отличаются от настоящих.

А неподалёку от магазина, развернулась огромная стройка. Из конструктора ребята и даже девчата собирают великолепные сооружения. Так у детей и моторика пальцев развивается, и фантазия появляется.

Наряду с играми, которые пользовались огромной популярностью во все времена, современные дети не упускают возможность позабавиться и с игрушками нового поколения. Так, сегодня роль рыцарей играют вот такие роботы. И, несмотря на внешние изменения, они, как и их предшественники, продолжают бороться со злом.

Современные игры это не только развлечения, но и труд, требующий концентрации внимания, памяти, смекалки и образного мышление. Ещё раз убеждаемся в этом, переступив порог кабинета психолога. Именно здесь хранится целый арсенал развивающих игр для малышей. С помощью вот таких забав, дети одновременно и моторику рук тренируют и с окружающим миром знакомятся.

Например, вот такая подушка с различными застёжками, пуговицами и шнуровками, отличный тренажёр для малышей, которые поскорее хотят стать самостоятельными. После нескольких занятий на нём, в детский сад можно собирать без помощи родителей.

Глядя на современные игры детей, так или иначе, понимаешь, что любая детская игра – это не только весёлая забава, но и важный инструмент воспитания и обучения детей. Потому почаще обращайте внимание на то, какие игры выбирает ваш ребёнок.