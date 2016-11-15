Четвероногие врачи: как собаки-терапевты лечат детей?

Знакомьтесь, это Корса и Белла. Они – собаки-терапевты. У Корсы уже есть диплом врача, а Белла станет дипломированным специалистом в феврале.

Сегодня таких четырехлапых докторов в Беларуси уже шесть. Все они занимаются важным делом – помогают детям справляться с болезнями и участвуют в реабилитации людей с разными диагнозами и состояниями.

«Показаны» собаки-врачи и здоровым детям. Они помогают им справиться с депрессией и различными страхами.

Такое лечение получило название – канис-терапия. Лечение происходит через совместные игры и уход за собакой: расчёсывание, кормление...

Канис-терапия начала развиваться в Беларуси всего пару лет назад. Первой собакой-терапевтом стала Корса, ласковая красавица породы «золотистый ретривер». Чтобы получить диплом врача, питомец прошел обязательное тестирование и сдал экзамены за границей.

Хозяин собаки тоже в обязательном порядке сдает экзамен. Ведь канис-терапия – это уже медицина и подходить к вопросу врачевания нужно со всей серьёзностью.

Пока занятия канис-терапией проводятся н а базе 7-ой вспомогательной школы-интерната в Минске, некоторых детских центров. Чтобы охватить больше учреждений, волонтеров и собак-терапевтов пока не хватает. Поэтому Юлия приглашает желающих присоединиться к инициативной группе и вместе развивать канис-терапию в Беларуси, ведь пользу такие занятия приносят огромную.

Лечить людей может собака любой породы. Главное пройти специальную подготовку.

Пушистые, добрые, ласковые питомцы любят нас в любом состоянии и виде. А человек подсознательно чувствует это, расслабляется и раскрывается перед животным. И верьте – такое взаимодействие способно творить чудеса!