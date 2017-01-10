Пальчиковые театры для детей: зачем они нужны?

В миниатюрном настольном театре нужно не смотреть представление, а самим его создавать. Ребёнок здесь и творец, и актёр, и зритель. В его руках сказочные персонажи «просыпаются» и начинают проживать свою историю.

Игровая форма занятия помогает дольше удерживать внимание малышей и раскрепостить даже самого стеснительного. В своём сказочном мире они учатся запоминать, выговаривать звуки и концентрировать внимание. А дети уже старшего дошкольного возраста таким образом подготавливаются к письму, рисованию, сочинениям и заучиванию стихотворений.

Для такого театра пойдут деревянные фигурки на подставке, войлочные куклы на пальчик, а можно и вовсе обойтись без приспособлений! Главное дать простор фантазии.

В домашнем театре семьи Павловских много русских народных сказаний, которые так любят Кирилл и Юра. Мама не рассказывает им сказки перед сном, она разворачивает целую инсценировку, в которой они могут получить свою роль. Одно движение пальчика, и кукла оживает…

Свою театральную труппу Мария создавала вместе с другими рукодельницами. Мелкие детали фигурок прострочены на швейной машине для безопасности детей.

Вся теплота и самобытность, вложенные в персонажей, помогают по-настоящему вовлечь ребёнка в игру и научить основным принципам морали. К тому же пальчиковая игрушка – это своеобразная мамина помощница.