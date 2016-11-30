Что глотают дети, пока мамы в Интернете?

Совсем беззащитные и такие любознательные, дети пытаются познать мир всеми доступными способами, в том числе и на вкус. Мама Светлана старается не оставлять своего малыша без присмотра, но домашние хлопоты иногда вынуждают отлучаться.

Наибольшую опасность, по мнению специалистов, представляют химические жидкости, которые могут попасть в организм ребёнка.

Семья Бродницких уже научена горьким опытом: старшая дочь, будучи любопытной малюткой, залезла в ящик с моющими средствами.

Очень популярны у малышей красочные игрушки, которые издают звуки, мигают и двигаются. Как правило, они работают на батарейках, что совсем не безопасно для крох.

Самый опасный возраст, когда мама должна быть всегда рядом – первые три года жизни малыша. Мелкие детали дети воспринимают как конфету, поэтому фрагменты конструктора, монеты, даже части домашних приборов – угроза для здоровья малыша. Родители часто обращаются к специалисту, потому что не уверены, проглотил что-то ребёнок или нет.

Если вы убедились в том, что инородное тело попало в организм малыша, следует принять срочные меры безопасности соответственно его возрасту. Рассмотрим вариант, когда ребёнок старше года.

Пожалуйста, не оставляйте своих малышей без внимания, ведь именно вы нужны им рядом, чтобы уберечь от незнакомых опасностей большого мира.