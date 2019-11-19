В Бельгийском зоопарке публике впервые показали панд-двойняшек

Медвежата родились в местном зоопарке ровно сто дней назад. Все это время малыши были спрятаны от посторонних глаз и даже оставались безымянными. Только в день выхода в свет панда-девочка получила кличку Баоди, а ее брат – Баомэй. Сотрудники зоопарка сообщили: медвежата здоровы и чувствуют себя хорошо.

