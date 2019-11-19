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В Бельгийском зоопарке публике впервые показали панд-двойняшек

19 ноября 2019 07:50
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Новости Бельгии. В Бельгии впервые представили публике панд-двойняшек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгийском зоопарке публике впервые показали панд-двойняшек-1

В Бельгийском зоопарке публике впервые показали панд-двойняшек-3

Медвежата родились в местном зоопарке ровно сто дней назад. Все это время малыши были спрятаны от посторонних глаз и даже оставались безымянными. Только в день выхода в свет панда-девочка получила кличку Баоди, а ее брат – Баомэй. Сотрудники зоопарка сообщили: медвежата здоровы и чувствуют себя хорошо.

# Дикие животные # Дети # Фотофакт

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