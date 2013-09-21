Новости Беларуси. В Мозырской больнице остается трое детей, госпитализированных в результате массового отравления. Их состояние удовлетворительное и, по прогнозам врачей, к понедельнику они будут дома.

Тем временем, 10 ребят уже выписаны из инфекционного отделения.

Напомним, массовое отравление детей в Мозыре произошло накануне. За сутки к медикам с сильной болью в животе обратилось более 70 школьников из 4 учебных заведений города. 13 были госпитализированы.

Предварительно, причина ЧП связана с употреблением детьми некачественных продуктов. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.