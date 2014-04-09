В Могилеве мать выкинула ребенка на свалку и его нашли только на мусоропереработке...

Новости Беларуси. Тело новорожденного мальчика найдено в Могилеве. Ребенка обнаружили среди мусора на одном из городских предприятий. К сожалению, такие вопиющие случаи не редкость. Несколько дней назад в Слуцком районе мать лишила жизни своего младенца. Сейчас следователям предстоит установить причину гибели малыша и найти роженицу.

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:

Тело новорожденного ребенка нашли среди мусора на Могилевском заводе по утилизации бытовых ресурсов. По словам работников, на их памяти – это первый случай. От полученного шока очевидцы до сих пор не могут отойти.

Сортировщицей Татьяна Лапикова работает на предприятии всего несколько месяцев. То, что труд далеко не стерильный – женщина понять успела. Но к таким неожиданностям ну никак не была готова.

Татьяна Лапикова, сортировщица:

Я стояла на третьей линии, мы пришли после обеда и стали работать, на линию выпал младенец, ножки были завернуты. Я, если честно, чуть сознание не потеряла, до сих пор мурашки по коже.

Настоящий шок испытали на этой смене все работники перерабатывающего предприятия.

Елена Суденкова, сортировщица:

Это нерадивая мать, даже звери не бросают своих детей. Это не мать. Нет слов. За 4,5 года моей работы – это первый случай такой.

Маленькая Яночка растет без мамы. Девочку отдали в приют. Малышка до 4 лет будет воспитываться в Могилевском специализированном доме ребенка. Таких розовощеких пупсиков сейчас здесь около 100. По словам работников, еще несколько лет назад таких деток было практически вдвое больше. Тенденция, уверяют специалисты,внушает оптимизм: количество отказничков с каждым годом снижается. Конечно, расти в окружении любящих родителей куда комфортнее. Но если выбирать между приютом и лишением ребенка жизни – ответ очевиден.

Татьяна Слюсарева, специалист по социальной работе Могилевского специализированного дома ребенка:

Есть альтернатива оставлять детей в специализированных домах ребенка. Можно сохранить и обеспечить этому ребенку жизнь. Обратиться к сотрудникам учреждения, которые всегда помогут. Но это не выход, когда ребенка лишают жизни.

Статистика трагических случаев с гибелью новорожденных, к сожалению, не утешительна. Буквально несколько дней назад в Слуцком районе мать собственноручно лишила младенца жизни. А несколько месяцев назад все в том же Могилеве на полигоне бытовых отходов нашли еще одного неживого новорожденного мальчика. Может ли общество что-то сделать для предотвращения таких трагедий? Например, в Германии, Италии, России, как способ предотвращения убийств новорожденных используются беби-боксы — специальные устройства-контейнеры, расположенные в роддомах или около церквей. В них матери могут анонимно оставить ребенка, не неся за это никакой ответственности. В Беларуси эта тема активно обсуждалась несколько лет назад. На этим вопросом очень тщательно работали все заинтересованные государственные органы. Мнения в этом тонком вопросе пока неоднозначные.

Светлана Сорока, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Тот, кто хотел бы оставить в бэби-боксе — это не те женщины, которые убивают. Та женщина, которая убивает ребенка, она это делает прямо сейчас, преднамеренно и искать бэби-боксы она не будет никогда.

По факту обнаружения в Могилеве тела новорожденного мальчика следствие проводит проверку. Правоохранителям еще предстоит установить личность горе-матери. Точно известно лишь то, что несчастный малыш появился на свет не в стенах медицинского учреждения.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:

Если будет установлено, что смерть младенца насильственная, в зависимости от обстоятельств и причины смерти наступает уголовная ответственность. УК предусмотрено 2 статьи: 139 убийство ч.2 п.2 «Убийство заведомо малолетнего» и ст. 140 «Убийство матерью новорожденного ребенка». Санкции до 25 лет лишения свободы предусматривает 139 статья ч.2.

Сегодня законодательства ряда европейских стран усиливают ответственность за убийство новорождённых. Во Франции, к примеру, за такое деяние может грозить пожизненное заключение. Правда, даже такие меры, как выясняется, останавливают далеко не всех и не везде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.