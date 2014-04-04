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Девушка узнала о том, что беременна, уже после родов

04 апреля 2014 13:43
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Новости Великобритании. 20-летняя Софи Олдридж попала в больницу с острой болью в спине. Скорую поздно ночью вызвали родители.

Какого было их удивление, когда через полчала врача сообщили, что они стали бабушкой и дедушкой.

Софи все девять месяцев даже и не подозревала, что беременна.

Девушка ходила на дискотеки, употребляла спиртное. Олдридж продолжала носить вещи того же размера и не поправилась ни на грамм.

Софи Олдридж:
Когда мне показали Томаса, моей первой мыслью было, что у меня нет для него ни подгузников, ни кроватки, ни одежды. К счастью, в течение считанных часов друзья и родные привезли мне все необходимое. Я счастлива, что у меня есть Томас. Мне нравится называть его моим маленьким чудом.

О предполагаемом отце малыша ничего не известно. Как пишет DailyMail, Софи назвала сына Томасом.

Самая лучшая, по мнению гинекологов, беременность – это беременность запланированная.

При планировании семьи нужно, прежде всего, подумать о здоровье своего партнера, о здоровье своих будущих детей.

Организм беременной женщины, словно своеобразный сосуд для вынашивания новой жизни. И оттого, насколько этот сосуд чист, во многом зависит состояние ребенка. Что значит «планировать беременность»? Ответы на волнующие вопросы вы узнаете из видео.

# Беременность и роды # Дети # Фотофакт

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