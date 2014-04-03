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В Минске подвели итоги районного этапа республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!»

03 апреля 2014 18:37
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Новости Беларуси. Скрестили кисти вместо клюшек. Самых спортивных и креативных юных художников Минска наградили 3 апреля в рамках районного этапа республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом».

Полотном послужила не только привычная для всех бумага, но даже компакт-диски.

Детский взгляд на спорт поразил как профессиональное жюри, так и приглашенных олимпийцев.

До середины апреля столица и все регионы сделают свой выбор – финалистами конкурса станут 70 счастливчиков. Совсем скоро Минск украсят билборды с рисунками победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ксения Голуб, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Дети во всей стране в двух возрастах (младшая возрастная группа – это 1-3 классы, и старшая – 4-6) имели возможность при помощи красок, кистей и карандашей показать свое уникальное детское видение спорта.

Александра Наркевич, серебряный призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне:
Безумно талантливые дети. Конечно, у них молодцы родители, которые это все поддерживают.

Валерия Табала, участник конкурса детского рисунка «Подружись со спортом»!»:
На своем рисунке я изобразила хоккеиста, потому что в этом году чемпионат мира по хоккею.

# Конкурс детского рисунка # Александра Наркевич

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