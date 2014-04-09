Персональная выставка 12-летнего мальчика проходит в Витебске

Новости Беларуси. Новости Беларуси. В городе художников, в Витебске, мастера кисти годами ждут открытия персональных выставок. Тем не менее, презентация картин юного Дениса Селезнёва уже состоялась. Полотна мастера, которому, кстати, всего 12 лет, выставлены в одном из главных музеев города. Уникальность работ в судьбе их автора — мальчику рано пришлось повзрослеть, потому что рос он без родителей.

Любопытные малыши на работы Дениса - для них уже почти взрослого - смотрят с особым интересом. Еще бы! Он, пожалуй, самый молодой художник, чьи картины попали в число экспонатов одного из главных музеев Витебска. А ведь интерес и любовь к искусству у мальчика проявились лишь в начале нынешнего учебного года.

Денис Селезнев, юный художник:

Я пришел сюда в начале пятого класса. Мне сказали: нарисуй что-нибудь. Я нарисовал медведя. Мне сказали, хорошо, рисуй дальше. Я нарисовал собаку с грустными глазами.

Рисует Денис каждый день: художественная студия при школе, где учится пятиклассник, стала вторым домом. Интересно, что перо своё мальчик пробует в разных техниках. Здесь гуашь, акварель, пастель, карандаш. Талант в 12-летнем ребенке разглядела учитель рисования Ирина Барсукова, которая и стала для него, по сути, проводником в искусство. Правда, Ирина Геннадьевна признается: без упорства Дениса достичь таких результатов вряд ли получилось бы.

Ирина Барсукова, учитель рисования СШ №3 Витебска:

Ему хочется все время новое, новое и новое. Только сделал гуашью работу, говорит: хочу что-то новое. Новую технику какую-то. Приходит и говорит: Ну, что мы еще не пробовали. То есть постоянно что-то ищет.

Денис ищет себя не только в искусстве, но и в жизни. Вместе с младшим братом он уже три года живет в Витебском детском доме. Говорит, что именно уроки рисования помогают ему смотреть на мир через призму ярких красок искусства, которых, порой, так не хватает в жизни. И все, кто интересуется картинами юного художника, автоматически становятся для него друзьями. А Ирина Геннадьевна сегодня и вовсе – больше, чем учитель.

Денис Селезнев, юный художник:

Она приглашала меня на чай. У нее дома было много картин, была такая же картина. Только там три котенка сидят и смотрят за рыбой и цветы сзади.

Идеей показать эту и другие работы жителям Витебска учитель и ученик увлеклись всерьёз. Нужную сумму на форуме собрали на форуме родителей Витебска. А вот о месте размещения экспозиции договорилась администрация детского дома, где сейчас живут братья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бут, корреспондент СТВ:

Это одна из первых и любимых картин Дениса. Та самая собака с грустными глазами, чей взгляд очень напоминает взгляд героя нашего сюжета. Всего же на выставке в художественном музее представлено почти 2 десятка работ Дениса, которые можно увидеть и оценить до конца апреля.