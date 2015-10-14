Тайны материнства. Почему голос матери оказывает большое влияние на развитие ребёнка?

Мама. Сколько всего кроется в этом слове. Доброта, терпение, мудрость… И главное - любовь. Светлое и настоящее чувство.

Она любит своего малыша не за что-то, а просто так. Ещё до рождения, внутри себя она чувствует каждое его движение.

Ребёнок в животике у мамы очень хорошо узнаёт голос своих родителей. Он понимает интонацию, настроение. Если мама говорит раздраженно, нервозно, то просто учащается сердцебиение. А за два месяца до своего рождения, он начинает различать мужской и женские голоса.

Очень важно для будущего ребёнка эмоциональное состояние мамы. Хорошее и плохое настроение, радости и печали передаются малышу. Он всё чувствует. Будучи ещё внутри у мамы, он хорошо ощущает семейную атмосферу.

На пятой неделе беременности у эмбриона уже развивается ушко. А вот слышать малыш начинает только с 16 недели. Поэтому очень важно постоянно разговаривать с малышом: петь ему песни и слушать музыку. И именно классическую.

Большое значение имеют первые минуты после рождения малыша. Самое важное время для мамы и ребёнка. Ведь неспроста маленькую кроху прикладывают к материнской груди - для того, чтобы начать отсчет той самой неразрывной их связи.

Цените каждую минуту. Каждое мгновение, проведённое вместе. Пусть в вашем сердце всегда будет уголок, принадлежащий только ей - самой родной во всём мире. Ведь мама - человек, который может заменить всех, но её никто и никогда заменить не сможет.