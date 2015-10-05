С начала года на базе минских школ Первомайского района открылись четыре детсадовские группы

Новости Беларуси. Новую форму дошкольного образования тестируют в столице. С начала года на базе столичных школ открылись четыре детсадовские группы. По словам специалистов, такая форма работы частично решит нехватку мест в детских садах шаговой доступности.

Лариса Прокопович работает в школьной столовой сколько себя помнит. За свой рабочий стаж женщине удалось накормить не одну сотню выпускников. Вот и сегодня, пока будущие первоклассники в свой тихий час набираются сил для занятий и игр, шеф-повар школьной столовой кашеварит над очередной порцией белорусского борща.

В рационе самых маленьких воспитанников ясли-сада при 163 школы – все те же блюда, как и в детском саду. Кулинары отмечают: обеды бок о бок с первоклассниками для дошколят идут на «ура».

Лариса Прокопович, заведующий производством (столовой) ГУО «Средняя школа № 163»:

Они такие у нас хорошие, кричат «спасибо», нам радостно на душе.

Чтобы частично решить проблему нехватки мест в детских садах и усовершенствовать столичную систему образования, в Минске стартовал эксперимент. С начала 2015 учебного года на базе четырех школ Первомайского района разместили детсадовские группы. Специально для этого выделили свободные площади в школах, дополнительно закупили необходимую мебель и инвентарь для обучения. Сейчас в эксперименте участвуют около 100 воспитанников.

Михаил Акишин, воспитанник ГУО «Ясли-сад № 383»:

Алфавит изучаем, рисуем. Я не хочу возвращаться в садик, потому что здесь интереснее.

Яна Зарыхта, воспитатель ГУО «Ясли-сад № 383»:

Родители детей, которые ходят сюда, живут на Тикоцкого, почти все. Поэтому добираться им очень близко: 15 минут – и они уже здесь.

Занятия в детсадовских группах похожи на традиционные школьные уроки. Малыши здесь изучают математику, белорусский язык, а также владение речью и письмо, правда, в игровой форме. В каждой группе порядка 20 учащихся исключительно шести и семи лет.

Арина Стасюкевич, воспитанник ГУО «Ясли-сад № 383»:

Нравится больше всего играть с буквами и цифрами. Подружились с первоклашками, ходим в одну столовую.

В распоряжении воспитанников детсадовских групп школьные спортивные залы, музыкальные классы, библиотека и множество кружков и секций. Большинство дошколят совсем скоро вступят в ряды школьников этого учебного учреждения.

Елена Макаревич, главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

На следующий год у нас, возможно, этот опыт будет распространяться и по другим районам, где будет возможность разместить группы на базе школ.

Наряду с детсадовскими группами в 2015 году в столице ввели и новую форму работы – семейные детские сады, где руководителем является многодетная мама, которая воспитывает своих детей по правилам дошкольного образования.

Такие нововведения не случайны – Минск сегодня в лидерах по рождаемости в Беларуси. Если новые формы дошкольного образования в столице приживутся, то могут появиться в каждом районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.